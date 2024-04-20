Злата Огнєвіч запостила фото, яке явно дало зрозуміти вагітна вона чи ні

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка тримає своє особисте життя в таємниці, чим викликає нескінченні чутки про себе, показала своє красномовне фото.
На своїй сторінці в Instagram, Злата Огнєвіч виклала фото в яскравій червоній сукні, де похизувалася стрункою і підтягнутою фігурою. Таким чином вона відреагувала на нещодавні чутки про те, що вона вагітна.
Приводом став недавній концерт співачки, де в її вбранні розгледіли животик, що виступає.
Хто така Злата Огнєвіч?
Злата Огнєвіч - українська співачка та політикиня, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі
Нагадаємо, раніше блогер-пліточник Богдан Беспалов опублікував знімок Злати, на якому видно, що співачка скоро стане мамою. На фото Злата постала в чорному комбінезоні, декорованому блискітками.
нещодавно Злата Огнєвіч повідомила, що власник компанії "Star Label" Тарас Доненко, яка продавала квитки на концерти Огнєвіч, зник разом із коштами за куплені квитки і не виходить на зв'язок.
Вас також може зацікавити:
- Зник разом із грошима: Злату Огнєвіч ошукав організатор і вкрав благодійні кошти
- Злата Огнєвіч у купальнику показала свій екзотичний відпочинок
- "Вирішила зробити щось кардинальне": Злата Огнєвіч здивувала зміною іміджу
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред