Злата Огнєвіч запостила фото, яке явно дало зрозуміти вагітна вона чи ні

Злата Огневич опублікувала красномовне фото, яке розставило всі крапки над "і".

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Злата Огнєвіч відреагувала на чутки про вагітність/ колаж:Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка тримає своє особисте життя в таємниці, чим викликає нескінченні чутки про себе, показала своє красномовне фото.

На своїй сторінці в Instagram, Злата Огнєвіч виклала фото в яскравій червоній сукні, де похизувалася стрункою і підтягнутою фігурою. Таким чином вона відреагувала на нещодавні чутки про те, що вона вагітна.

Приводом став недавній концерт співачки, де в її вбранні розгледіли животик, що виступає.

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Злата Огнєвіч показала струнке тіло / Скриншот Instagram/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч показала струнке тіло / Скріншот Instagram/zlata.ognevich

Хто така Злата Огнєвіч? Злата Огнєвіч - українська співачка та політикиня, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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Нагадаємо, раніше блогер-пліточник Богдан Беспалов опублікував знімок Злати, на якому видно, що співачка скоро стане мамою. На фото Злата постала в чорному комбінезоні, декорованому блискітками.

нещодавно Злата Огнєвіч повідомила, що власник компанії "Star Label" Тарас Доненко, яка продавала квитки на концерти Огнєвіч, зник разом із коштами за куплені квитки і не виходить на зв'язок.

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