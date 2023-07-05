Злата Огневич поскаржилася на сусідів, які заявили на неї в поліцію

Протистояння з сусідами для Огневич вилилося у вкрай комічну ситуацію.

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Злата Огневич поскаржилася на галасливих сусідів з ремонтом / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич у соціальних мережах крім благодійних концертів і модних луків часом ділиться і побутовими історіями. І її повсякденне життя теж вельми не нудне.

Наприклад нещодавно на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що є "злісною" порушницею тиші - раніше її сусіди викликали кілька нарядів поліції через те, що Огневич нібито занадто голосно співала.

Цього разу прийшла її черга обурюватися поведінкою сусідів - Злата поскаржилася, що ті затіяли ремонт, і тепер сам нерідко порушують загальноприйнятий графік тиші.

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"Тепер це мій: будильник, плейлист, подкаст тощо. Люди живуть життя, роблять ремонт. Значить все буде добре. Масштаб робіт настільки великий, що мені дуже кортить подивитися на результат. І це роблять сусіди, які викликали поліцію через мої співи, а зараз самі час від часу порушують графік ремонту/шуму. Ось такі справи", - пише співачка.

Злата Огневич поскаржилася на галасливих сусідів з ремонтом / instagram.com/zlata.ognevich

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