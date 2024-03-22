Жизель Бюндхен розповіла, як поборола панічні атаки за допомогою їжі

Популярна модель розповіла, як їжа змінила її спосіб життя і здоров'я.

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Модель поділилася своїм способом бути здоровою / Колаж Главред, фото Instagram/Gisele/

Бразильська супермодель, колишній ангел Victoria's Secret і акторка Жизель Бюндхен, розповіла про те, як береже своє ментальне здоров'я.

За інформацією Page Six, для Жизель Бюндхен психічне здоров'я починається на кухні.

У четвер супермодель розповіла в програмі The View, що вона вилікувалася від "важкої депресії і нападів паніки, коли їй було трохи більше 20", змінивши свій раціон.

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"Я поняття не мала, що це пов'язано з моїм способом життя, а їжа була його важливою частиною", - згадує вона.

Після півтора року "проходження всіх фахівців" і "одного з найгірших періодів у її житті" Бюндхен, якій зараз 43 роки, "не знала, що робити" і почала відвідувати лікаря-натуропата.

"Він сказав мені: "Жизель, нам потрібно змінити твою дієту", - згадує вона. "І я подумала: "Дієта? Який це має стосунок до панічних атак?" А він такий: "Ні, це якраз пов'язано".

Модель, яка на той час пила каву, палила і "жахливо харчувалася весь день", зрозуміла, що її спосіб життя "руйнував її здоров'я і створював стан, у якому вона перебувала".

Вона зазначила: "Для мене їжа - це ліки".

Вона любить прокидатися з "теплою водою з невеликою кількістю лимона і кельтської солі", а також їсти яйця, якщо вона потренувалася.

"Іноді я їм смузі", - додала бізнесвумен, перш ніж розповісти про "отруйний" інгредієнт, який вона ніколи не їсть, - білий цукор.

Нагадаємо, раніше Жизель з'явилася перед журналістами в короткому яскравому топі з відкритими плечима, і укорочених штанах-скінні із заниженою талією. Модель була взута в золотисті босоніжки на шпильці з тонкими ремінцями.

Раніше також Жизель спіймали з бойфрендом під час спільної пробіжки. Фотографії з'явилися на одному з фан-акаунтів Жизель в Instagram.

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