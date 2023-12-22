Дружина Мессі показалася в головному уборі від українського дизайнера

Дружина популярного аргентинського футболіста, який грає за Американський "інтер Майамі" Ліонеля Мессі Антонела Роккуццо показала аксесуар від українського дизайнера Руслана Багінського.
На своїй сторінці в Instagram, вона навіть відзначила українця. Роккуццо показалася в сірій панамі, яка підкреслила її образ. До слова, схожий головний убір на сайті дизайнера продається за ціною 240 доларів США.
Головні убори є частиною колекції осінь-зима 2023.
Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в Instagram Софія Євдокименко нещодавно виклала знімок у білосніжному вбранні - традиційній українській сорочці з білою вишивкою, та стильному капелюшку з перлами від українського дизайнера Руслана Багінського.
Раніше також відома канадська модель Коко Роша постала перед камерою в сукні з поясом і капелюшку від українського дизайнера Руслана Багінського. Аксесуар прекрасно доповнив літній наряд знаменитої канадської моделі, відзначили і її шанувальники.
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