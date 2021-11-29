Визначився володар Золотого м'яча-2021

Кращим футболістом став Ліонель Мессі.
29 листопада, відбулася церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної Футбольної нагороди - Золотий м'яч-2021. Кращим футболістом став Ліонель Мессі.
Для Мессі цей золотий м'яч став сьомим у кар'єрі. Друге місце зайняв польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі.
Топ-10 кращих футболістів 2021
- Ліонель Мессі ("ПСЖ")
- Роберт Левандовскі ("Баварія")
- Жоржиньо ("Челсі")
- Карім Бензема ("Реал")
- Канте ("Челсі")
- Кріштіано Роналду ("Манчестер Юнайтед")
- Мухаммед Саллах ("Ліверпуль")
- Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
- Кіліан Мбаппе ("ПСЖ")
- Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")
У жінок кращою футболісткою року і володаркою "Золотого м'яча-2021" стала Алексія Путельяс з "Барселони".
Всі нагороди від France Football:
- Кращий молодий гравець: Педрі ("Барселона")
- Кращий нападник: Роберт Левандовскі ("Баварія")
- Кращий воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")
- Кращий клуб: "Челсі"
Відзначимо, для Роналду це найгірший результат в рейтингу кращих футболістів за версією France Football з 2010 року. Тоді вище португальця були Мессі, Іньєста, Хаві, Снейдер і Форлан.
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Автор: Марія Тупік