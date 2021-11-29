Визначився володар Золотого м'яча-2021

29 листопада, відбулася церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної Футбольної нагороди - Золотий м'яч-2021. Кращим футболістом став Ліонель Мессі.

Для Мессі цей золотий м'яч став сьомим у кар'єрі. Друге місце зайняв польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі.

Топ-10 кращих футболістів 2021

Ліонель Мессі ("ПСЖ")

Роберт Левандовскі ("Баварія")

Жоржиньо ("Челсі")

Карім Бензема ("Реал")

Канте ("Челсі")

Кріштіано Роналду ("Манчестер Юнайтед")

Мухаммед Саллах ("Ліверпуль")

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")

Кіліан Мбаппе ("ПСЖ")

Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")

У жінок кращою футболісткою року і володаркою "Золотого м'яча-2021" стала Алексія Путельяс з "Барселони".

Всі нагороди від France Football:

Кращий молодий гравець: Педрі ("Барселона")

Кращий нападник: Роберт Левандовскі ("Баварія")

Кращий воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")

Кращий клуб: "Челсі"

Відзначимо, для Роналду це найгірший результат в рейтингу кращих футболістів за версією France Football з 2010 року. Тоді вище португальця були Мессі, Іньєста, Хаві, Снейдер і Форлан.

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