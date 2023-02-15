Запроданка Лорак захопилася треком путініста Кіркорова до фільму російських пропагандистів

Співачка-запроданка Ані Лорак захопилася новою піснею свого друга - запеклого путініста і фаната Кремля Філіпа Кіркорова

Ані Лорак, Філіп Кіркоров / Колаж фото УНІАН

Уродженка України, попспівачка Ані Лорак, як і раніше ні слова не говорить з приводу війни, яку путінська Росія (де вона працює вже більше восьми років) розв'язала проти України, захопилася новим треком свого давнього приятеля-співачка Філіпа Кіркорова (давнього і запеклого фаната Кремля).

Лорак вирішила на своїй сторінці в Instagram прорекламувати його новий трек "Якщо ти підеш", яку Кіркоров виконав для російського пропагандистського фільму"Нюрнберг". Вона залишила посилання на трек і порекомендувала фоловерам послухати.

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Прем'єра цього, з дозволу сказати, кіно, як би випадково запланована на 23 лютого ‒ за день до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну і з нагоди пропагандистського свята ‒ "Дня захисника Вітчизни".

Нагадавши, Ані Лорак раніше, на 11-му місяці повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, згадала, що вона-українка.

До того артистка-запроданка скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, уроджена Кароліна Куєк поки мовчить.

Цікаво, що її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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