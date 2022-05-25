"Забув, як вимолював народного артиста України в Криму?": російський актор пройшовся по Баскову

Садальський розкритикував Баскова і розповів підписникам про взаємини Миколи з українською сценою.
Відомий російський актор Станіслав Садальський різко відповів путінським зіркам. На цей раз він пройшовся по Валерії і Миколі Баскову.
Актор вважає їх нецікавими в якості учасників ток-шоу.
"Потрібні особистості... Редактура буде заважати, цього можна, цього не можна... І вийде чергова Валерія з Басковим. Їх багато, вони скрізь ходять. Треба змінюватися, а вони всі одну ноту довбають, немає бажання затвердити нове", - заявив Стас.
При цьому Садальський додав, що хотів би частіше бачити тих, хто не муляє очі на телебаченні.
Звичайно, оскільки путінським артистам заборонено в усьому світі виступати, вони і стали бігати по шоу і заробляти хоч якісь гроші для себе.
Не пройшов повз Садальський і конфлікту Андрія Данилка з путіністом Басковим.
Після масштабного вторгнення Росії в Україну Басков став на бік диктатора Путіна.
Басков заявив, що багато українських артистів, у тому числі Данилко і Макс Барських, багато років працювали на російській сцені і побудували успішну кар'єру багато в чому завдяки шанувальникам з Росії.
У відповідь на це Садальський розкритикував Баскова, розповівши про взаємини Миколи з українською сценою.
"Був час, коли Басков взасос в прямому сенсі цілував зірку Вєрки Сердючки (декор у вигляді срібної зірки на голові співака. - ред.), А тепер поливає українського колегу брудом...", - дивується Садальський.
Також Садальський пройшовся за концерти Баскова в Україні.
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"І, напевно, забув, як сам носився з гастролями по Україні і вимолював в Криму звання (Народного артиста України 2004 р. - ред.) у президента Кучми", - написав Садальський.
Раніше співак Микола Басков, який яро підтримує вторгнення Росії в Україну, розповів про переслідування і відзначився маячними заявами про відносини РФ із Заходом.
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