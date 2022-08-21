16-річна донька Ольги Фреймут показала романтичне возз'єднання з коханим

Молоді люди позували в палких обіймах один одного.
Старша донька Ольги Фреймут, 16-річна Злата Мітчелл, здобуває освіту в Каліфорнії, США. Там дівчина познайомилася з парубком на ім'я Оскар, з яким вона перебуває в романтичних відносинах.
Частину літніх канікул Злата провела в подорожах, а тепер, схоже, повернулася в Штати. Стосунки юних коханих витримали випробування відстанню - на її сторінці в Instagram з'явився їх спыльний знімок.
Мітчелл зробила репост зі сторінки Оскара. Молодий чоловік показав фото, для якого дівчина позувала в його обіймах.
Кадр вийшов милим, і практично цнотливим. Молода пара в сонцезахисних окулярах знялася в приміщенні, освітленому флуоресцентними бузковим лампочками.
Раніше українські ЗМІ застукали "холостяка" Мішу Заливако за ніжностями з переможницею 11 сезону Ганною Богдан. Пара, яка нещодавно оголосила про розставання, милувалася прямо на вулиці.
Також шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво показав свою молоду кохану, особистість якої так і зберігає в секреті. Образ обраниці шоумена шанувальники збирають по шматочках.
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