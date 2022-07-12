"Я - п'яниця": путініст Лепс пояснив свій успіх в Росії та розповів про заробітки

Лепс пояснив свій успіх в Росії і розповів про заробітки / скріншот

Співак Григорій Лепс, який активно підтримує війну в Україні, поділився "секретом" своєї успішності в Росії.

Виявляється, що він не пише пісні, А купує їх у інших артистів. Одна з них - "Рюмка водки на столе".

"Це ж шедевр. Найкраще в світі інвестицій! Я витратив на неї 300 доларів, а заробив мільйонів 50. Твори, які стають хітами, вгадати дуже складно. Я не був упевнений В пісні "Самый лучший день", хороша була пісня "Я счастливый", чудова "Я стану водопадом", але я ніколи на них не ставив. "Рюмка водки" - це єдина пісня в моєму репертуарі, в якій я був абсолютно впевнений. Не знаю чому, напевно, тому що я п'яниця", - заявив Лепс в коментарі російським ЗМІ.

Слова путініста можна поставити під сумнів, бо його неодноразово ловили на плагіаті.

Тут тільки мала частина пісень, які співак вкрав у інших виконавців:

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що співак "путініст" Григорій Лепс взявся за голову і зайнявся своїм здоров'ям. Він нібито кинув пити і зайнявся спортивною ходьбою. У день свого 60-річчя співак поділився навіть особистим рекордом в 60 км.

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