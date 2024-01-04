'Я ніколи не повернуся': Брітні Спірс остаточно попрощалася зі сценою

Американська співачка спростувала чутки про те, що вона планує випустити новий альбом.

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Брітні Спірс не продовжуватиме свою музичну кар'єру / Колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс не випускатиме новий альбом та ніколи не повернеться в музичну індустрію. Про це співачка написала 4 січня у своєму Instagram.

Американська виконавиця розвіяла міфи, які навколо неї побудували ЗМІ, відносно пошуку авторів пісень для 10-го студійного альбому та спілкування з іншими виконавцями, такими як Charli XCX та Джулія Майклз. Спірс зазначила, що нічого подібного не відбувається і її повернення на музичну сцену не слід чекати.

"Просто, щоб було зрозуміло, більшість новин - це сміття!!! Вони продовжують говорити, що я звертаюся до випадкових людей, щоб зробити новий альбом ... Я ніколи не повернуся в музичну індустрію!!!", - написала Брітні. відео дня

Вона пояснила, що пише пісні для свого задоволення та для інших виконавців. Брітні підкреслює: "За останні два роки я написала понад 20 пісень для інших людей". Співачка назвала себе "авторкою-привидом", якій перебувати в тіні подобається.

Також Брітні відреагувала на чутки, що її книга "Жінка в мені" вийшла без її схвалення. За її словами така думка "далека від істини".

Останні події з життя Брітні Спірс

Нагадаємо, Брітні Спірс може страждати від рідкісного психічного розладу під назвою "акатизія". Один з основних симптомів - непереборна потреба людини постійно перебувати в русі. Також людина з акатизією відчуває постійну тривожність, відсутність руху приносить їй дискомфорт або навіть больові відчуття.

Як повідомляв Главред, поп-співачка Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі розлучаються через зраду. За інформацією Page Six, Асгарі переїхав зі спільного дому.

Також Сем Асгарі, колишній чоловік Брітні Спірс, показав фото, на якому він схуд на 18 кілограмів. Він зазначив, що після закінчення шлюбу має більше часу для себе, що сприяло його "трансформації".

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