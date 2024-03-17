'Вже відсвяткувала': співачка з України Успенська отримала паспорт РФ

Любов Успенська з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує дії РФ і диктаторський режим Путіна.

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Успенська отримала паспорт РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Зрадниця і путіністка, колишня киянка Любов Успенська отримала паспорт громадянина РФ.

Запроданка народилася у Києві. У 1977 році вона емігрувала в Італію, а через сім місяців виїхала звідти до США. В артистки був американський паспорт, але російських документів до цього моменту у неї не було. Тепер же вона стала громадянкою Росії, передають російські ЗМІ.

"Я вже відсвяткувала отримання громадянства Росії. І я щаслива, що тепер є громадянином такої великої держави. Я завжди любила Росію, і думаю, що моя мрія збулася", - зізналася вона у коментарі пропагандистам. відео дня

Зрадниця Успенська з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує дії РФ і диктаторський режим Путіна.

Хто така Любов Успенська? Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, отримала в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують та визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

Нагадаємо, що Успенська в дивному вигляді заявила, що РФ хочуть знищити. Вона видала порцію нісенітниці про війну, а також зізналася, як яро підтримує країну-терористку РФ, яка незаконно вторглася в Україну.

Путіністка Успенська зганьбила дочку на всю Росію. Пропутінська "королева шансону" налагодила стосунки з дочкою Тетяною Плаксіною і тепер тягає її по всіх шоу, щоб вона стала зіркою естради. Дівчині довелося зробити пластику.

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