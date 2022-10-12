Високі стосунки: Дмитро Монатік розповів, як дружина вибирала подарунки для його подружок

Дмитро Монатік розповів, як почався його роман з дружиною Іриною / instagram.com/irinamonatik

Український співак, танцівник і композитор Дмитро Монатік вперше відверто розповів про те, як зустрів свою дружину Ірину, і як справжня дружба переросла в міцний шлюб.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній артист зізнався - довгий час не сприймав майбутню дружину, як жінку. Втім, вона швидко стала для нього близькою людиною - Ірина була першою людиною, кому Дмитро показав свої пісні.

"Я їй показав тоді і вона сказала, що це так талановито. Це в мене перше зерно віри було посаджене в голову і в душу. Я ще більше почав писати після цього. Момент якийсь такий був, іскра. Потім ми багато з нею гуляли, багато спілкувалися, дуже часто зустрічалися. Вона навіть допомагала моїм іншим дівчатам обирати подарунки", - згадує співак.

Усвідомлення того, що Ірина - це любов всього його життя, приходило до Монатіка близько року. Він комплексував через різницю в зрості (Ірина вище Дмитра), але ревнощі і страх втратити близьку людину зробили свою справу.

"Я пам'ятаю, що в один момент зловив себе на думці, що… Я уявив, що я її не побачу, що в неї з'явиться якийсь хлопець, зараз я один, вона одна, і я просто так собі уявив, якщо я її втрачу, то я не зможу жити вже. І я тоді зрозумів – це ж кохання, вона весь час була поруч", - розговорився артист.

Зараз Ірина і Дмитро Монатік одружені вже 12 років. Разом вони виховують синів Платона і Данила.

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