Про гордість російського балету, "російську балерину" Анастасію Волочкову можна говорити вічно.
Однак не в контексті її творчих досягнень, а в контексті чергового ганебного вчинку, відео якого розлетілося мережею.
За даними пропагандистського телеграм-каналу Щоденники Знаменитостей, Волочкова з'явилася на якомусь виступі, де вона, судячи з усього, співала.
Але не голос патріотичної балерини привернув увагу користувачів мережі, а її вбрання, в яке не вміщалася обвисліла "душа" балерини.
Хто така Анастасія Волочкова?
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
Анастасія Волочкова - останні новини
Раніше Анастасія Волочкова поскаржилася на єдину доньку Аріадну. Дівчина, яка самостійно вирішила жити з батьком і всіляко намагається відстояти межі особистого простору, нібито ображає свою матір розмовами про спадщину.
Також горе-балерина показала, як відпочиває в компанії співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка сильно набрала вагу і намагається приховати розпливчасту фігуру мішкуватим вбранням.
Вас також може зацікавити:
- Дочка Волочкової відмовилася від прізвища матері
- "Роблять все в дорослій кімнаті": Анастасія Волочкова розповіла про особисте життя доньки
- "Люди добрі": путіністка Анастасія Волочкова серйозно постраждала на Мальдівах
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред