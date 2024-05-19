Випало зайве: Волочкова знову зганьбилася в мережі

Російська балерина Анастасія Волочкова зганьбилася під час виступу.

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Анастасія Волочкова не перестає дивувати / колаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Про гордість російського балету, "російську балерину" Анастасію Волочкову можна говорити вічно.

Однак не в контексті її творчих досягнень, а в контексті чергового ганебного вчинку, відео якого розлетілося мережею.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Щоденники Знаменитостей, Волочкова з'явилася на якомусь виступі, де вона, судячи з усього, співала.

відео дня

Але не голос патріотичної балерини привернув увагу користувачів мережі, а її вбрання, в яке не вміщалася обвисліла "душа" балерини.

Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Волочкова показала зайвого / Скриншот відео

Анастасія Волочкова засвітила груди / Скриншот відео

Анастасія Волочкова - останні новини

Раніше Анастасія Волочкова поскаржилася на єдину доньку Аріадну. Дівчина, яка самостійно вирішила жити з батьком і всіляко намагається відстояти межі особистого простору, нібито ображає свою матір розмовами про спадщину.

Також горе-балерина показала, як відпочиває в компанії співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка сильно набрала вагу і намагається приховати розпливчасту фігуру мішкуватим вбранням.

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