"Випав з човна і стане ніким": український співак зробив зловісне пророцтво для втікача Винника

Олег Винник у Німеччині - Іван Леньо впевнений, що співак втік з України / Колаж

Минуло практично 3 місяці з моменту, як улюбленець всіх українських жінок, співак Олег Винник, зник з інформаційного простору. Ця подія розділила українську естраду на два табори - одні вважають, що Винник злякався війни, і втік з родиною до Німеччини, де має друге громадянство. Інші закликають не засуджувати співака, поки його провина не буде доведена або спростована.

Так чи інакше, але питання про Винника час від часу зачіпають в українських ЗМІ. В інтерв'ю українській журналістці Наталії Мосейчук, в рамках проєкту Право на владу, соліст групи Kozak System Іван Леньо висловив свою думку про Олега Винника, який "втік".

Співак упевнений: мовчання виконавця Молодої вовчиці пов'язане лише з одним фактором - він давно не в Україні, і просто вичікує, коли ж закінчиться війна, щоб з тріумфом повернутися на сцену.

"Я вам скажу, його зараз немає в Україні. Він, найімовірніше, у Німеччині. Коли ми переможемо, він просто випаде з човна історії. Може, він і принесе пісню, але ця пісня буде викликати емоцію, яка називається: "Не вірю! Олежко, не вірю!" - підкреслив Леньо.

Втім, він не засуджував Винника, а лише заявив, що його рішення втекти з країни під час війни назавжди закрило для нього серця українського слухача: "Я не скажу йому: "Де ти був?" Ти просто сам, Олег, маєш розуміти, що, якщо випадаєш з історичного контексту, із цього українського човна, який бореться з російською імперією, ти просто станеш ніким. Ти будеш не потрібним своїй дружині, своїм дітям. Що ти їм, цим дітям скажеш?"

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Раніше українська ді-джейка, переможниця реаліті-шоу Супер-Мама і колишня дружина співака Олега Кензова, DJ Madonna висловилася на тему загадкового "зникнення" Олега Винника.

Співачка Оля Полякова впевнена, що Винник втік з України не через боягузтво. Причиною для цього може бути слабке здоров'я співака, яке серйозно похитнулося перед війною.

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