ЗСУ 'анулювали' одного з творців 'Реальних пацанів' та 'Татусевих доньок'

Звукорежисер з Ушакова був, ймовірно, краще, ніж солдат - він довше лежав в морзі невпізнаним, ніж перебував на фронті.

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Валентин Ушаков з "Реальних пацанів" був ліквідований українськими воїнами на фронті / imdb.com

Російський звукорежисер Валентин Ушаков, який працював над створенням серіалів "Реальні пацани" і "Татусеві доньки", у вересні пішов на фронт добровольцем. Військова кар'єра не задалася - він потрапив відразу "на нуль", де його ліквідували українські захисники.

За даними різних росЗМІ, Ушаков підірвався на гранаті, скинутій українським дроном. Вибуховою хвилею йому відірвало ногу і вибратися з поля бою самостійно окупант не зміг.

На допомогу Ушакову прийшли санітари з Чувашії, які вже переклали його на ноші, але на них знову був скинутий снаряд. Після другого попадання ніхто не вижив.

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Звукорежисер вважався зниклим безвісти з жовтня. Його тіло лежало невпізнаним досить довго, і поховали Ушакова лише 11 листопада. Російський актор Микола Наумов, який на екрані зображував уберпатріота, на похорон загиблого окупанта не приїхав, відбувшись недолугою відмазкою.

Валентин Ушаков з "Реальних пацанів" був ліквідований українськими воїнами на фронті / скріншот

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