ЗСУ 'анулювали' одного з творців 'Реальних пацанів' та 'Татусевих доньок'

Російський звукорежисер Валентин Ушаков, який працював над створенням серіалів "Реальні пацани" і "Татусеві доньки", у вересні пішов на фронт добровольцем. Військова кар'єра не задалася - він потрапив відразу "на нуль", де його ліквідували українські захисники.
За даними різних росЗМІ, Ушаков підірвався на гранаті, скинутій українським дроном. Вибуховою хвилею йому відірвало ногу і вибратися з поля бою самостійно окупант не зміг.
На допомогу Ушакову прийшли санітари з Чувашії, які вже переклали його на ноші, але на них знову був скинутий снаряд. Після другого попадання ніхто не вижив.
Звукорежисер вважався зниклим безвісти з жовтня. Його тіло лежало невпізнаним досить довго, і поховали Ушакова лише 11 листопада. Російський актор Микола Наумов, який на екрані зображував уберпатріота, на похорон загиблого окупанта не приїхав, відбувшись недолугою відмазкою.
Раніше стали відомі скандальні деталі втечі онука Софії Ротару з України під час війни. Перша спроба Анатолія Євдокименка на початку березня 2022 року перетнути кордон не увінчалася успіхом, проте зараз молодий чоловік близько року живе в Європі.
Також ексучасник Дизель Шоу, актор і воїн Олег Іваниця, різко висловився про Писаренка і Нікішина, які втекли в РФ. Останні роки перед повномасштабною війною вони будували кар'єру в Україні.
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