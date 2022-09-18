Все по-справжньому: Даша Кацуріна показала романтичний поцілунок з Дантесом

Даша Кацуріна показала Романтичний поцілунок з Дантесом / instagram.com/dasha_katsurina

Незважаючи на те, що українського співака і коміка Володимира Дантеса та дизайнерку і ресторатора Дашу Кацуріну підозрюють у нещирості і піарі на їхньому романі, закохані продовжують без збентеження демонструвати почуття на публіці.

Артист вирушив до Ірландії, де разом з іншими українськими виконавцями дасть благодійний концерт. У поїздку він взяв з собою Дашу Кацуріну.

У романтичній міні-відпустці пара поводиться, як наречені під час медового місяця - милуються і цілуються на камеру.

Знімком з поїздки Даша Кацуріна поділилася на своїй сторінці в Instagram. Молода мама радіє можливості провести з коханим час наодинці, без дітей і сторонніх очей.

"Привіз на свій благодійний концерт. У мами відпустка на 3 дні!!!"- коментує знімок поцілунку з Дантесом ресторатор.

Даша Кацуріна показала Романтичний поцілунок з Дантесом / instagram.com/dasha_katsurina

Раніше Олег 'Калуш' Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, показав рідкісне фото, на якому він милується зі своєю дівчиною - Олександрою Білобров. Пару зловили за жаркими поцілунками в ліжку.

Також дружина і менеджер співака Віктора Павліка Катерина Репяхова довела, що 56-річний співак ще зовсім не Дід - похвалилася перед фанатками його фото в плавках.

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