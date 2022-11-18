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Коханий Дорофєєвої Кацурін вперше відповів на хейт в Мережі через розлучення з першої дружиною

18 листопада 2022, 22:09

Ресторатор Міша Кацурін, який зустрічається зі співачкою Надею Дорофєєвою, після гучного розриву з дружиною отримав на свою адресу багато хейту.

Дорофєєва, Кацурин
Дорофєєва, Кацурін / Колаж фото УНІАН і Instagram.com/misha_katsurin/

Відомий український ресторатор Міша Кацурін, який зараз перебуває у відносинах з попспівачкою Надею Дорофєєвою, рішуче звернувся до хейтерів, які жорстоко розкритикували його після гучного розриву з першою дружиною Дариною. Відповідний текст ресторатор розмістив на особистій сторінці в Instagram.

Кацуріна жорстко критикували за те, що він нібито Михайло кинув жінку з двома маленькими дітьми, хоча "повинен був зберегти шлюб заради сина і дочки".

Кацурін з такою думкою передплатників категорично не згоден. За словами нового бойфренда Дорофєєвої, він з дружиною робив все можливе для збереження сім'ї, оскільки вважає розлучення – крайністю, до якої можна вдаватися тільки після того, коли вже ніякі способи не працює.

"У відносинах бувають складні періоди і потрібно сумлінно працювати, щоб фіксити негативне і розвивати позитивне. Психологи приватні, сімейні, спеціальна література, сімейні правила і очікування, 5 мов любові, іграшки, Віпассани (техніка медитації – Главред). Треба спробувати все. Я, наприклад, спробував. Але слід бути чесним з собою і вміти зупинитися, коли не працює. Залишатися у відносинах заради дітей – не ок", –закінчив свій пост Кацурін.

Нагадаємо, раніше сама Надя Дорофєєва поділилася лукавою фотографією часів своєї юност і- якраз часів того американського проекту.

"Шок-контент. По-перше, мені тут 17. По-друге, вже видно, що я ікона стилю. По-третє, Денніс Родман [легендарний американський баскетболіст і кіноактор ‒ Главред] витріщається на мої сідниці. По-четверте, на фото Денніс Родман", - написала співачка.

До того український попспівак Володимир Дантес (і колишній чоловік Наді Дорофєєвої) продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною - українською дизайнеркою і рестораторкою, відповідно, з колишнім чоловіком якої зараз зустрічається Дорофєєва.

Інші новини:

Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу Міша Кацурін
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