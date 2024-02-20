Воїн і учасник Нацвідбору на Євробачення вразив українців новою піснею

Мойсей Бондаренко зіграв на скрипці пісню-саундтрек до фільму "Ліга справедливості" на тлі териконів на українському Донбасі.

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Мойсей Бондаренко вразив фоловерів новою композицією / колаж Главред, скріншоти з відео

Мойсей Бондаренко - музикант-скрипаль, військовослужбовець і учасник Нацвідбору на Євробачення-2023 — вразив своїх фоловерів інтрументальною кавер-версією композиції Everybody knows норвезької співачки Сігрід, яку виконав прямо посеред териконів на Донбасі. Відповідне відео Бондаренко розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

У ролику Бондаренко грає на скрипці, стоячи на даху автомобіля, який був пофарбований у захисний колір. За спиною у нього височіють донбаські терикони, а сам виконавець одягнений у військову форму і бронежилет.

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", якій пророкують перемогу на міжнародному конкурсі.

Також український співак Melovin розкритикував результати Нацвідбору-2024. Артист, який посів у змаганні третє місце, засумнівався в "прозорості" підрахунку глядацьких голосів.

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