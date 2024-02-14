Jerry Heil оцінила скандал із грошима з держбюджету на нацвідбір "Євробачення-2024"

Jerry Heil, яка представить Україну на Євробаченні 2024 року разом з alyona alyona, висловилася про скандал із сумою, витраченою на нацвідбір

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Jerry Heil оцінила скандал із державними грошима на нацвідбір "Євробачення-2024"/ колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська поп-співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва), яка представить Україну на Євробаченні-2024 разом з alyona alyona, прокоментувала скандал із сумою грошей із держбюджету, витраченою на нацвідбір на Євробачення 2024.

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті державних закупівель Prozorro, національний відбір на Євробачення 2024 коштував державі близько 11 млн грн. Така сума, виділена з державного бюджету в умовах повномасштабної війни, викликала жваве обговорення в Мережі та обурила українців.

"Культурна дипломатія - це найм'якша і найвитонченіша з усіх сил, які можуть бути. Це так і називається - soft power. Це мало вирішальну роль у багатьох історичних подіях. Можу навести приклад - коли був апартеїд у Південній Африці, коли там був жорсткий режим, коли розділяли на раси, режим змінився завдяки тому, що були культурні представники від Африки в Америці. Міріам Макеба, яка закохала в себе аудиторію в Штатах і почала тиснути на своє управління в Америці, а те вже почало тиснути на управління в Південній Африці. І це призвело до зміни режиму, звільнення Мандели, і до зміни рівня життя там. Я можу також навести приклад, як участь наших хлопців торік принесла сюди інвестиції, як Калуш продали за мільйон доларів кубок, а потім свою панаму. Таких прикладів багато", - каже співачка.

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Співачка також підкреслила, що ця сума була витрачена на весь нацвідбір, а не тільки на їхній спільний номер з alyona alyona.

"Крім того, я хочу пояснити, що 11 млн було витрачено не на нас з Альоною, а на ціле шоу. І ми до цього не мали стосунку", - додала вона.

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", якій пророкують перемогу на міжнародному конкурсі.

Також український співак Melovin розкритикував результати Нацотобору-2024. Артист, який посів у змаганні третє місце, засумнівався в "прозорості" підрахунку глядацьких голосів.

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