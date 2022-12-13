Віталіна Біблів розповіла, як її врятував Віталій Кличко в одному зі столичних ресторанів

Актриса та нинішній мер Києва познайомилися в "злачному місці" на початку двохтисячних.

Віталіна Біблів розповіла, як Віталій Кличко врятував її від дитячої жорстокості / instagram.com/vitalinabibliv, instagram.com/vitaliyklitschko

Українська акторка, Заслужена артистка України Віталіна Біблів розповіла кумедну історію, в якій нинішній мер Києва Віталій Кличко постав справжнім суперменом.

Своїм спогадом Біблів поділилася на шоу Правда чи Брехня. На початку двохтисячних вона працювала в одному з крутих столичних ресторанів, куди навідувалися вершки суспільства.

Акторка розважала дітей відомих особистостей в образі клоуна на ім'я Шушу. На одному з дитячих заходів діти виявилися дуже жорстокими і поводилися з нею не надто ввічливо. Тоді їй і зустрівся Віталій Кличко.

"Я пропрацювала аніматором 11 років в Козирній карті, клоуном Шушу. І був ресторан такий, Дежавю. Це був початок двохтисячних, це був ресторан "не для простих людей", і ми відкрили дитячу кімнату: по 30 дітей в дитячій кімнаті, з дванадцятої до шостої, "чого я не вмерла вчора" та таке. Проводила я дитячий день народження сина однієї відомої людини. 12 років - вік дуже жорстокий для дітей, вони не дуже розуміють, навіщо їм аніматор, але і самі справитися не можуть. Діти неорганізовані страшно. Вони мене постійно викидували із дитячої кімнати. Ще один "викидон", я падаю. Підіймаю очі, а там сидить наш мер, їсть", - розповідає Біблів. За її словами, Кличко запропонував їй допомогу, але акторка поспішила відмовитися.

Однак, після її чергового падіння, нинішній мер столиці не витримав, і вирішив все ж втрутитися: "Пізніше я знову вилітаю. Він так спокійненько витирає рот, кладе мене на плече, відчиняє двері, заходить, діти замовчали. І він каже: "Це - Шушу, це мій друг. Якщо ще раз хтось з вас її образить, то буде мати справу зі мною".

Віталіна Біблів зізнається - весь час, що залишився, діти вели себе, як шовкові.

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