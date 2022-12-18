Віктор Павлик показав могилу покійного сина Павла - артист привіз йому особливий подарунок

Український музикант, Народний артист України Віктор Павлик у серпні 2020 року втратив сина - 21-річний Павло Павлик помер у хоспісі після дворічної боротьби з раком хребта.
Втрата дитини, яка так хоробро протистояла хворобі, але все ж програла бій, для музиканта була дуже важкою.
Про смерть Паші Павлик воліє багато не говорити, проте на його сторінці в Instagram час від часу з'являються пости, присвячені покійному синові. Днями артист відвідав його могилу, та приніс йому особливий подарунок.
Віктор Павлик придбав невелику, красиво прикрашену новорічну ялинку, і відвіз її на могилу сина. Напередодні свят, коли люди відчувають потребу більше часу проводити з близькими, гіркота втрати відчувається ще сильніше.
Артист показав фото надгробного каменю Павла - білий монолітний пам'ятник з чорно-білим портретом молодого хлопця і зворушливим віршем-епітафією.
Раніше колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала рідкісне фото з дорослим красенем-сином - 22-річний Єгор з'явився на ніжному Селфі з мамою.
Тим часом легендарного голлівудського актора і зірку бойовиків 80-х Жана-Клода Ван Дамма несподівано помітили на Закарпатті, де він інкогніто відвідав одну з місцевих лікарень.
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