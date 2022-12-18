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Віктор Павлик показав могилу покійного сина Павла - артист привіз йому особливий подарунок

18 грудня 2022, 15:04
Павлик не залишив свою дитину на свята в повній самоті навіть після його смерті.
Віктор Павлік з сином Павлом
Віктор Павлик з сином Павлом / instagram.com/viktorpavlik

Український музикант, Народний артист України Віктор Павлик у серпні 2020 року втратив сина - 21-річний Павло Павлик помер у хоспісі після дворічної боротьби з раком хребта.

Втрата дитини, яка так хоробро протистояла хворобі, але все ж програла бій, для музиканта була дуже важкою.

Про смерть Паші Павлик воліє багато не говорити, проте на його сторінці в Instagram час від часу з'являються пости, присвячені покійному синові. Днями артист відвідав його могилу, та приніс йому особливий подарунок.

Віктор Павлик придбав невелику, красиво прикрашену новорічну ялинку, і відвіз її на могилу сина. Напередодні свят, коли люди відчувають потребу більше часу проводити з близькими, гіркота втрати відчувається ще сильніше.

Артист показав фото надгробного каменю Павла - білий монолітний пам'ятник з чорно-білим портретом молодого хлопця і зворушливим віршем-епітафією.

Могила Павла Павлика
Могила Павла Павлика - сина Віктора Павлика / instagram.com/viktorpavlik

Раніше колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала рідкісне фото з дорослим красенем-сином - 22-річний Єгор з'явився на ніжному Селфі з мамою.

Тим часом легендарного голлівудського актора і зірку бойовиків 80-х Жана-Клода Ван Дамма несподівано помітили на Закарпатті, де він інкогніто відвідав одну з місцевих лікарень.

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