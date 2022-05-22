"Не вистачає фур": Брежнєва показала, як збирає гуманітарку для українців

Брежнєва показала, як збирає гуманітарку для українців / instagram.com/ververa/

Українська співачка Віра Брежнєва знову поділилася кадрами своєї нової роботи в Польщі. Артистка займається волонтерством і завантажує фури з гуманітарною допомогою, які направляються в Україну.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька фото робочої обстановки на складі.

Брежнєва поскаржилася, що їм не вистачає фур, які швидко б доставляли допомогу в Україну.

instagram.com/ververa/

Також вона опублікувала фото, на якому вона постала з затертими під час роботи штанами.

instagram.com/ververa/

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, як Віра Брежнєва та її чоловік Костянтин Меладзе святкували день народження композитора в Італії.

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