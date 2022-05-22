"Не вистачає фур": Брежнєва показала, як збирає гуманітарку для українців

Співачка продовжує допомагати постраждалим від війни.
Українська співачка Віра Брежнєва знову поділилася кадрами своєї нової роботи в Польщі. Артистка займається волонтерством і завантажує фури з гуманітарною допомогою, які направляються в Україну.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька фото робочої обстановки на складі.
Брежнєва поскаржилася, що їм не вистачає фур, які швидко б доставляли допомогу в Україну.
Також вона опублікувала фото, на якому вона постала з затертими під час роботи штанами.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, як Віра Брежнєва та її чоловік Костянтин Меладзе святкували день народження композитора в Італії.
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Автор: Сергій Коломієць