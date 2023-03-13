Ні слова про війну в Україні: як у США пройшла церемонія вручення Оскара

Американська фантастична комедія "Все скрізь і відразу" майже виграла все і скрізь на церемонії вручення Оскара.

Оскар-2023 / unsplash.com

Американська фантастична комедія "Все скрізь і відразу" майже виграла все і скрізь на церемонії вручення Оскара.

За інформацією The Daily Mail, фільм очолив список із сімома перемогами на "Оскарі 2023". Американський абсурдистський комедійно-драматичний фільм став найбільшим переможцем ночі на заході з червоною доріжкою, усіяною зірками, оскільки він отримав нагороди за Найкращий фільм, Найкращу режисуру, Найкращу жіночу роль, Найкращу чоловічу роль другого плану, Найкращу жіночу роль другого плану, Найкращий монтаж та Найкращий оригінальний сценарій на Гала в театрі Долбі в Голлівуді.

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Фото церемонії можна подивитися тут

Наприкінці вечора до режисера Даніеля Квана приєднався його співрежисер Даніель Шейнерт, він же the Daniels, і вони подякували всьому акторському складу та екіпажу: "Сьогодні ми сказали достатньо. Велике спасибі всім тут. Ви всі мене надихнули. Одна з речей, яку я зрозумів, коли виріс, — це те, що найкраще, що ми можемо зробити один для одного, - це захистити один одного від хаосу цього божевільного світу".

На другому місці за кількістю перемог опинилася німецька драма "На Західному фронті без змін", яка отримала 4 нагороди. Фільм зосереджений на китайській іммігрантці середнього віку на ім'я Евелін Ван (її грає Йо; в центрі), яка втягується в шалену пригоду, в якій лише вона може врятувати існування, досліджуючи інші всесвіти та з'єднуючись із життям, яке вона могла б вести.

У Мішель Йео нарешті був момент вручення Оскара, коли вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі і прийняла цю нагороду за одну з найбільш надихаючих промов вечора.

До речі, під час церемонії, не було сказано жодного слова з приводу війни в Україні. Втім, єдиною згадкою стала фраза про "несправедливу війну Путіна проти України", яку виголосив режисер фільму "Навальний".

Кращий фільм: "Все скрізь і відразу"

Краща жіноча роль: Мішель Йео - "Все скрізь і відразу"

Кращий актор: Брендан Фрейзер — "Кит"

Краща жіноча роль другого плану: Джеймі Лі Кертіс "Все скрізь і відразу"

Кращий актор другого плану: Ке Хюй Цюань — "Все скрізь і відразу"

Кращий режисер: Деніел Кван і Деніел Шейнерт — "Все скрізь і відразу"

Найкращий сценарій (оригінальний сценарій): Даніель Кван та Даніель Шейнерт — "Все скрізь і відразу"

Найкращий сценарій (адаптований сценарій): Сара Поллі — "Жінки говорять"

Кращий повнометражний анімаційний фільм: "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо

Кращий міжнародний повнометражний фільм: "На Західному фронті без змін"

Найкращий повнометражний документальний фільм: "Навальний"

Кращий монтаж фільму: Пол Роджерс - "Все скрізь і відразу"

Найкраща музика (оригінальна пісня): "Naatu Naatu" від RRR.

Кращий звук: Top Gun: Maverick

Кращі візуальні ефекти "Аватар: шлях води"

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що фільм канадського документаліста Деніела Роера Навальний одержавши Оскар 2023 року у номінації Кращий повнометражний документальний фільм. У мережі різко розкритикували Американську кіноакадемію за такий вибір.

Режисер фільму, отримуючи золоту статуетку, заявив, що хотів би присвятити нагороду Олексію Навальному і всім політичним в'язням у світі.

"Олексій, світ не забув твоє важливе послання - всі ми не повинні боятися протистояти диктаторам і авторитаризму", - заявив Деніел Роер.

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