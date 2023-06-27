Ведуча 1+1 Наталя Островська вперше стане мамою

Вагітна журналістка показала знімки УЗД та вперше розкрила, як виглядає її чоловік.

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Наталя Островська вагітна первістком / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska, прес-служба

Журналістка 1+1 і ведуча Єдиного марафону новин Наталя Островська повідомила шанувальникам радісну новину - вона очікує первістка. Для майбутньої матері і її чоловіка це стало несподіваним, але довгоочікуваним сюрпризом.

На своїй сторінці в Instagram Островська опублікувала знімки УЗД майбутнього малюка. Поки його стать невідома, тому і про ім'я для дитини молоді батьки ще не замислюються.

При цьому ведуча зізналася, що залишати улюблену роботу не бажає, і в декрет не поспішає - вона буде в кадрі так довго, наскільки їй дозволить здоров'я.

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"Ми з чоловіком довго чекали цієї новини! І хочемо поділитися нашою радістю з вами. Дуже щасливі, бо скоро з’явиться на світ наша перша, така омріяна дитина! Кажуть, малеча сама обирає батьків, час і місце свого народження. Дякуємо малюкові, що обрав нас. Так, зараз війна, важкі часи в країні. Але вірю і знаю: народження дитини – це боже благословення. Тому дякуючи Богу, зовсім скоро на нашій землі народиться ще один українець чи україночка", - розповідає щаслива Островська.

До слова, разом з першими фото малюка ведуча також вперше "засвітила" свого загадкового чоловіка.

Наталія Островська вагітна первістком / прес-служба

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