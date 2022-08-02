"У ямах тепліше": лідер Бумбоксу Хливнюк розповів про небезпеку на фронті

Хливнюк розповів про перебування на фронті / пресслужба



Лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк, який відправився на фронт захищати від ворога нашу країну, показав нове відео, записане своїми побратимами.

На ролику видно, що чоловіки кудись їдуть. Як уточнив сам музикант, вони повертаються із виконання бойового завдання.

Фронтмен українського гурту Бумбокс пожартував, що вони з товаришами повертаються "з полуниці".

"Їдемо вже з роботи, з полунички, їде наша бричка в ППД", - сказав артист.

Також він подякував усім за підтримку і за донати військовослужбовцям. Він зазначив, що це дуже мотивує всіх захисників.

"Дякую, що ви з нами, нам в ямах набагато тепліше, коли знаєш, що вам не байдуже", - сказав співак.

Крім того, лідер групи Бумбокс додав, що днями зіткнувся з небезпечною ситуацією.

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"Вчора, на жаль, ми зустріли на позиції нашу арту. Нікому не хочеться опинитися поруч з прильотами назад, коли тобі посеред поля потрібно зустрічати крило", - сказав Хливнюк.

Раніше вокаліст легендарної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк дуже емоційно відповів на питання Дмитра Гордона щодо того, як він, після нападу РФ на Україну ставиться до російських артистів.

"Я знаю особисто цих людей. І те, про що ми говорили дві хвилини тому, я говорив саме про цих людей. Які я відчуваю почуття? Ніяких, цих людей просто більше для мене не існує. Мені не до них зараз, я чую. Прильоти знарядь, чортових реактивних систем. Я бачив те, що бачили мої побратими, коли заходили у звільнені міста з гуманітарними місіями. І коли ще трупи не встигли прибрати з вулиці і в машину відтягнути. Це була наша робота, тому що у нас була зброя в руках і придатний для цього транспорт", – сказав Хливнюк.

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