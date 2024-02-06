У Швеції визначилися з ведучими Євробачення 2024

Ними стане популярна телеведуча і канадська актриса.

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У Швеції назвали ведучих Євробачення-2024 / Колаж Главред, фото eurovision.tv

Ведучими 68-го конкурсу пісні "Євробачення" в Мальме стане голлівудська зірка і культовий ветеран Євробачення.

За інформацією офіційного сайту конкурсу, Малін Окерман і Петра Меде разом вестимуть три прямі трансляції з Мальме 7, 9 і 11 травня.

"Уявіть, що у вас знову з'явиться шанс провести Євробачення!" Це така неймовірна честь. Після того, як я спочатку провела його одна, а потім разом із чудовим Монсом Зельмерльовим, я тепер із нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з Малін. Ми не були знайомі раніше, але вже зустрічалися кілька разів, і я вже повністю продана. Працювати з нею буде суцільним задоволенням!", - ділиться Петра Меде.

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Малін Окерман звикла виступати і на сцені, і на екрані, але Євробачення - це абсолютно нова сцена для актриси: "Я не можу описати свої почуття з цього приводу. Я дуже схвильована і трохи нервую, але в позитивному ключі. Мені завжди подобалося Євробачення, і стати частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою - це мрія, що збулася. Крім того, Петра - одна з найкумедніших жінок, яку я коли-небудь зустрічала"

До її фільмографії входять такі серіали, як "Повернення" і "Красені", а також такі фільми, як "Хлопець з розбитим серцем" і "Хранителі". Вона грала разом із Томом Крузом, Дженніфер Еністон, Сандрою Баллок і The Rock.

Раніше стало відомо, що перед фіналом Національного відбору на Євробачення-2024 у Мальме букмекери різко змінили ставки на переможця від України.

Також на фінальному концерті Національного відбору незвичайний дебют відбувся в одного з членів журі - співак і шоумен Андрій Данилко вперше публічно заговорив українською.

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