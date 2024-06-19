"Російська" балерина любить високі підбори і випити.

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Анастасія Волочкова має власний секрет/ колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Російські користувачі соціальних мереж розсекретили скандальну російську балерину Анастасію Волочкову.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, їм вдалося вивести на чисту воду балерину і дізнатися її найголовніший секрет. Так, розкрилася правда про те, чому Волочкова завжди носить високі підбори. Порившись серед старих фото, пильні росіяни побачили, що у Волчкової просто короткі ноги.

Одягаючи високі підбори і платформу, балерина відчайдушно намагається зробити їх довшими.

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Волочкова та її короткі ноги / Скріншот 7 днів

Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Анастасія Волочкова - останні новини

Раніше Анастасія Волочкова поскаржилася на єдину доньку Аріадну. Дівчина, яка самостійно вирішила жити з батьком і всіляко намагається відстояти межі особистого простору, нібито ображає свою матір розмовами про спадщину.

Також горе-балерина показала, як відпочиває в компанії співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка сильно набрала вагу і намагається приховати розпливчасту фігуру мішкуватим вбранням.

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