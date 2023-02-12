Зірка Сватів отримала струс мозку та перелом носа - з'явилися фото без ретуші

Укаїнська акторка, зірка серіалів Одного разу під Полтавою і Свати Анна Саліванчук стала жертвою нещасного випадку - в п'ятницю артистка вирушила в школу за одним зі своїх синів, але на порозі навчального закладу невдало послизнулася і впала.
Про це Саліванчук розповіла на своїй сторінці в Instagram вже з лікарні - весь удар припав на її обличчя. Акторка без збентеження показала синці, які у неї утворилися і розповіла, що зламала ніс та отримала струс мозку після падіння.
Вона отримала необхідну медичну допомогу, але ніякі садна не змогли зупинити артистку - вже через два дні Саліванчук вже була на знімальному майданчику "Одного разу...". Для роботи синці довелося замазати, але в повсякденному житті акторка не соромиться показувати, як виглядає без гриму та фільтрів.
Сама Саліванчук зазначає - рани і синці хоч і стали більш помітними, але колір у них тепер не такий зловісний.
Схоже артистка активно йде на поправку, але все ж намагається берегти себе. Чи вплине її травма на акторську кар'єру, передбачити складно, адже постраждало її обличчя - один з головних інструментів актора.
Раніше 42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон вперше крупним планом показала обличчя свого первістка - доньки Ройс Ліллан, яку їй народила сурогатна мати.
Також культурист, актор, продюсер і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер в Лос-Анджелесі збив жінку-велосипедиста на своєму позашляховику. Постраждалу з місця ДТП забрала швидка.
Інші новини:
- "Тільки живи, мій герой": дружина російського фігуриста молиться про порятунок чоловіка-путініста
- Російська актриса, яка на смерть збила людину, отримала новий статус
- Стало відомо, коли з'явиться Олег Винник і куди він подівся