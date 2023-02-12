Зірка Сватів отримала струс мозку та перелом носа - з'явилися фото без ретуші

Анна Саліванчук поділилася з шанувальниками своїм нещастям, але не стала приховувати наслідки падіння.

Анна Саліванчук зламала ніс та отримала струс мозку / instagram.com/salivanchuk.anna

Укаїнська акторка, зірка серіалів Одного разу під Полтавою і Свати Анна Саліванчук стала жертвою нещасного випадку - в п'ятницю артистка вирушила в школу за одним зі своїх синів, але на порозі навчального закладу невдало послизнулася і впала.

Про це Саліванчук розповіла на своїй сторінці в Instagram вже з лікарні - весь удар припав на її обличчя. Акторка без збентеження показала синці, які у неї утворилися і розповіла, що зламала ніс та отримала струс мозку після падіння.

Вона отримала необхідну медичну допомогу, але ніякі садна не змогли зупинити артистку - вже через два дні Саліванчук вже була на знімальному майданчику "Одного разу...". Для роботи синці довелося замазати, але в повсякденному житті акторка не соромиться показувати, як виглядає без гриму та фільтрів.

Сама Саліванчук зазначає - рани і синці хоч і стали більш помітними, але колір у них тепер не такий зловісний.

Схоже артистка активно йде на поправку, але все ж намагається берегти себе. Чи вплине її травма на акторську кар'єру, передбачити складно, адже постраждало її обличчя - один з головних інструментів актора.

Анна Саліванчук показала синці на третій день після падіння / instagram.com/salivanchuk.anna

Раніше 42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон вперше крупним планом показала обличчя свого первістка - доньки Ройс Ліллан, яку їй народила сурогатна мати.

Також культурист, актор, продюсер і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер в Лос-Анджелесі збив жінку-велосипедиста на своєму позашляховику. Постраждалу з місця ДТП забрала швидка.

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