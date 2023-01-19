УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

У горах зник безвісти популярний голлівудський актор

19 січня 2023, 11:54
Актор відправився в небезпечні гори і родичі не можуть зв'язатися з ним.
У горах зник безвісти популярний голлівудський актор
Джуліан Сендс / Instagram

65-річний голлівудський актор Джуліан Сендс відправився підкорювати гори Каліфорнії, з тих пір про нього нічого не чути.

Джуліан Сендс, британська зірка кіно, номінований на "Оскар", в тому числі за фільм "Кімната з видом", пропав безвісти майже тиждень тому в "надзвичайно небезпечному" Каліфорнійському гірському масиві, де за останні тижні загинули два туриста.

За інформацією The Daily Mail, офіцери намагалися знайти зірку в суботу, але були змушені відмовитися від рятувальної операції, оскільки сталася буря, і з тих пір було недостатньо безпечно відправляти рятувальні команди назад. З тих пір фахівці за допомогою вертольотів і дронів розшукують актора в гористій місцевості всього в 40 милях від центру Лос-Анджелеса, де зірка живе з 2020 року. Але його місцезнаходження так і не було знайдено.

Актор, батько трьох дітей, став міжнародною зіркою в романтичній історичній драмі 1985 року "Кімната з видом" разом з Хеленою Бонем Картер. Він також з'являвся у фільмах "Поля смерті", "Арахнофобія" і "Залишаючи Лас-Вегас". Його роботи на телебаченні включають "24 години" і "Таємниці Смолвіля".

У 65-річного чоловіка є дві дочки від журналістки Євгенії Чітковіц, на якій він одружився в 1990 році. У нього є син Генрі від першої дружини Сари Сендс, колишньої редакторки Sunday Telegraph, London's Evening Standard та BBC Radio.

Нагадаємо, раніше австрійський актор Флоріан Тайхтмайстер був звинувачений у зберіганні дитячої порнографії і поміщений під варту - в особистій колекції артиста зберігалося понад 58 тис.незаконних зображень неповнолітніх.

Адвокат Тайхтмайстера Міхаель Рамі заявив, що його підзахисний свою провину визнає, проте натякнув, якою буде лінія захисту актора: в суді він наполягатиме, що виявлені у артиста знімки - це лише "цифровий злочин", адже незаконних дій над тими, хто зображений на фото, він не скоював.

Флоріану Тайхтмайстеру загрожує до двох років позбавлення волі. Суд на актором призначений на 8 лютого.

Вас також може зацікавити:

Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:55

Ісус та Діва Марія в оточенні напівголих апостолів: нові фото Мадонни шокувала громадськість

15:53

Неможливо смачний Тірамісу, як в Італії: рецепт завжди виходить у всіхВідео

15:19

Шоколад зацвів: чи можна їсти шоколад з білим нальотомВідео

15:10

"Гелікоптер міг впасти через сукупність чинників": у ЗСУ розповіли про розслідування трагедії у БроварахВідео

15:04

Франція - за Україну, але з Москвою потрібен діалог: Макрон закликав до "миру з РФ" в майбутньомуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:38

Кинула тарілку: російській ведучій "прилетіло" від українки на відпочинкуВідео

14:00

Європарламент вимагає міжнародного трибуналу для Путіна і Лукашенко: ухвалено резолюціюВідео

13:56

Провал планів Путіна і військовий переворот: історик зробив прогноз про швидку зміну влади в РосіїВідео

13:51

Ні обіцянок, ні пробачень: 4 жіночих промахи, які чоловік не здатний пробачити

Реклама
13:45

Буданов - журналістам WSJ: якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би узятий

13:42

"Війна сповільнилася": Зеленський пояснив, чому ЗСУ важко просуватися впередВідео

13:27

Приносять удачу і достаток: які дерева посадити в садуВідео

13:05

"100 Leopard – це капець окупантам": експерт сказав, як отримання танків може змінити ситуацію у війніВідео

12:59

Польща поставила ФРН ультиматум: або Берлін схвалить Leopard для ЗСУ, або Варшава надасть їх самаВідео

12:29

Я не впевнений, що Путін ще живий – ЗеленськийВідео

12:06

Гаубиці, боєприпаси, гранатомети: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

12:04

"Режиму давно треба покласти край": хлопець у 18 років перейшов кордон РФ і воюватиме за УкраїнуВідео

12:00

Росія у відчаї: Олександр Коваленко - про можливості України знищувати Х-22 і С-400Відео

11:54

У горах зник безвісти популярний голлівудський акторВідео

11:50

Досвідчені господині при варінні картоплі додають у воду секретний інгредієнт: неймовірний фокусВідео

Реклама
11:48

Рисова вода для волосся: рецепт здорових, блискучих і шовковистих локонів

11:24

Киянці відмовили у співбесіді, бо спілкується лише українською та англійськоюВідео

10:24

Зеленський в Давосі присоромив Німеччину через коливання щодо поставок танків в Україну

10:19

Банку джему: Шакіра розповіла, як виявила зраду чоловікаВідео

10:03

Як привітати з Йорданом: світлі привітання в світлий день

10:00

Чим замінити соду в млинцях: 6 лайфхаків для пишних ласощів, що тануть в ротіВідео

09:52

США вже готові допомогти Україні боротися за Крим – The New York TimesВідео

09:47

Париж розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc - Politico

09:45

Популярна російська актриса зламала хребетВідео

09:21

Нумерологічний гороскоп на 2023: нові звершення, трансформації та успіх

09:11

Війна в Україні на порозі кульмінації: експерт спрогнозував терміни нового наступу РФВідео

08:49

"Це просто якесь пекло": лікарі розповіли, як приймали поранених у Броварах одразу після трагедіїВідео

08:30

Гороскоп на сьогодні 19 січня 2023: Тельцям - енергія і звершення, а Дівам - витримка і самовладання

08:22

"Життя окупантів стане дуже незручним": Ходжес натякнув на "бавовну" в Криму

08:00

День Іоана Предтечі 20 січня - чого не можна ні в якому разі робити, прикмети і традиції

07:49

Зубна паста, бананова шкірка і ще 7 незвичайних способів: чим найкраще чистити сріблоВідео

07:40

У Байдена відповіли Шольцу про постачання танків в Україну: "Кожна країна ухвалює власне рішення"

07:11

Крім танків Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки

07:05

Чим небезпечна стара картопля: потрібно дотримуватися 3 правил, щоб не отруїтися

06:48

Танків і ATACAMS не буде: ЗМІ з'ясували, що увійде в новий пакет військової допомоги США Україні

Реклама
06:41

Про" 700 тисяч російських військ": у чому нестиковкаПогляд

05:32

Гороскоп на лютий 2023 року для Овнів: захист небес, прибуток і нові можливостіВідео

05:30

Як варити гречку: вас вразить неймовірна хитрість досвідчених господиньВідео

04:10

Сир з циферками: навіщо виробники вставляють пластикові номерки в продуктВідео

03:25

Віталіна Ющенко показала пишне декольте і рельєфні м'язи в короткому топі

03:20

Космічний пиріг для всієї родини: бездоганний рецепт, який підкорив весь світВідео

02:55

Ліки з тисячолітньою репутацією: для чого потрібне алое в будинку і як воно може нашкодити

01:30

Гаряча Уенсдей: Дженна Ортега схвилювала новим образомВідео

00:52

Все приміщення було у вогні, дітей діставали через вікна – мама врятованої дівчинки у БроварахВідео

00:51

Чому на Водохреща ніколи не можна плакати: прикмети на 19 січня і що не можна робитиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти