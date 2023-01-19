У горах зник безвісти популярний голлівудський актор

Актор відправився в небезпечні гори і родичі не можуть зв'язатися з ним.

Джуліан Сендс / Instagram

65-річний голлівудський актор Джуліан Сендс відправився підкорювати гори Каліфорнії, з тих пір про нього нічого не чути.

Джуліан Сендс, британська зірка кіно, номінований на "Оскар", в тому числі за фільм "Кімната з видом", пропав безвісти майже тиждень тому в "надзвичайно небезпечному" Каліфорнійському гірському масиві, де за останні тижні загинули два туриста.

За інформацією The Daily Mail, офіцери намагалися знайти зірку в суботу, але були змушені відмовитися від рятувальної операції, оскільки сталася буря, і з тих пір було недостатньо безпечно відправляти рятувальні команди назад. З тих пір фахівці за допомогою вертольотів і дронів розшукують актора в гористій місцевості всього в 40 милях від центру Лос-Анджелеса, де зірка живе з 2020 року. Але його місцезнаходження так і не було знайдено.

Актор, батько трьох дітей, став міжнародною зіркою в романтичній історичній драмі 1985 року "Кімната з видом" разом з Хеленою Бонем Картер. Він також з'являвся у фільмах "Поля смерті", "Арахнофобія" і "Залишаючи Лас-Вегас". Його роботи на телебаченні включають "24 години" і "Таємниці Смолвіля".

У 65-річного чоловіка є дві дочки від журналістки Євгенії Чітковіц, на якій він одружився в 1990 році. У нього є син Генрі від першої дружини Сари Сендс, колишньої редакторки Sunday Telegraph, London's Evening Standard та BBC Radio.

Нагадаємо, раніше австрійський актор Флоріан Тайхтмайстер був звинувачений у зберіганні дитячої порнографії і поміщений під варту - в особистій колекції артиста зберігалося понад 58 тис.незаконних зображень неповнолітніх.

Адвокат Тайхтмайстера Міхаель Рамі заявив, що його підзахисний свою провину визнає, проте натякнув, якою буде лінія захисту актора: в суді він наполягатиме, що виявлені у артиста знімки - це лише "цифровий злочин", адже незаконних дій над тими, хто зображений на фото, він не скоював.

Флоріану Тайхтмайстеру загрожує до двох років позбавлення волі. Суд на актором призначений на 8 лютого.

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