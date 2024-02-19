Упустили просто на сцені: Мадонна потрапила в конфуз під час концерту

Відому на весь світ американську співачку Мадонну випадково впустили під час виступу. Це сталося на концерті в Сіетлі 17 лютого. Але співачка викрутилася як справжній професіонал.
65-річна Мадонна показала вражаючу майстерність, кадри з концерту вже розлетілися в мережі Х.
Open Your Heart. Watch how #Madonna handles a flub. #MadonnaCelebrationTourpic.twitter.com/IcUzxL8iuk- ?ames ??⛧?️? Ꙅtiffler (@Lyve_Wire) February 19, 2024відео дня
На кадрах видно, як під час виконання хіта Open Your Heart співачку на стільці тягне за собою один із танцюристів. Мадонна мала розвернутися і співати сидячи, проте чоловік підвернувся і разом зі стільцем та співачкою впав на сцену, але співачка вправно розв'язала ситуацію в одну мить: перевернулася і зі сміхом продовжила виконувати свій хіт.
Шанувальники не пошкодували похвали в мережі X, залишивши безліч коментарів під відео виступу:
"Вона продовжила як справжній професіонал".
"Я був там, коли це сталося, вона впоралася з цим дивовижно, спочатку я думав, що це було частиною шоу".
"Завжди як професіонал - ніколи не пропускає ритм".
"Люблю її. Вона просто неймовірна".
Додамо, нещодавно Мадонна вразила шанувальників своїм молодим зовнішнім виглядом, опублікувавши знімки з фотосесії.
Також нагадаємо, що співачка не приховує свою підтримку України і на одному з концертів вийшла з нашим прапором.
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