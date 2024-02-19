Упустили просто на сцені: Мадонна потрапила в конфуз під час концерту

З Мадонною сталася справжня пригода на сцені під час концерту.

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Мадонну впустили на сцені / фото: GETTY IMAGES

Відому на весь світ американську співачку Мадонну випадково впустили під час виступу. Це сталося на концерті в Сіетлі 17 лютого. Але співачка викрутилася як справжній професіонал.

65-річна Мадонна показала вражаючу майстерність, кадри з концерту вже розлетілися в мережі Х.

На кадрах видно, як під час виконання хіта Open Your Heart співачку на стільці тягне за собою один із танцюристів. Мадонна мала розвернутися і співати сидячи, проте чоловік підвернувся і разом зі стільцем та співачкою впав на сцену, але співачка вправно розв'язала ситуацію в одну мить: перевернулася і зі сміхом продовжила виконувати свій хіт.

Шанувальники не пошкодували похвали в мережі X, залишивши безліч коментарів під відео виступу:

"Вона продовжила як справжній професіонал".

"Я був там, коли це сталося, вона впоралася з цим дивовижно, спочатку я думав, що це було частиною шоу".

"Завжди як професіонал - ніколи не пропускає ритм".

"Люблю її. Вона просто неймовірна".

Додамо, нещодавно Мадонна вразила шанувальників своїм молодим зовнішнім виглядом, опублікувавши знімки з фотосесії.

Також нагадаємо, що співачка не приховує свою підтримку України і на одному з концертів вийшла з нашим прапором.

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