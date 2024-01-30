Померла муза Федеріко Фелліні італійська акторка Сандра Міло

Артистці, яка стала прообразом багатьох відомих фем фаталь сучасного кінемтографу, було 90 років.

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Померла Сандра Міло / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Італійська акторка, ведуча і муза режисера Федеріко Фелліні Сандра Міло померла у своєму будинку в Римі у віці 90 років. Про це в пресі та соціальних мережах повідомили діти артистки Дебора, Чіро та Аззурра.

"Сьогодні о 8:25 ранку наша мама померла. Вона мирно покинула нас, заснувши у своєму ліжку, так, як вона і мріяла, оточена нашою любов'ю і любов'ю її улюблених собак Джима і Леді. Ми просимо вас із повагою поставитися до нашого величезного болю і молитися за її душу, посилаючи їй світлі думки", - повідомляється в заяві. 30 січня труну з тілом Сандри Міло буде відкрито, щоб із нею могли попрощатися. 31 січня відбудеться похоронна церемонія.

Причина смерті Міло не розголошується, однак у ЗМІ припускають, що вона настала з природних причин.

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Сандра Міло, завдяки неабияким зовнішнім даним і м'якому високому голосу, в 50-60 роках була надзвичайно затребувана, як акторка. Її амплуа були енергійні, підкреслено сексуальні, фатальні жінки. За свою кар'єру вона зіграла понад 80 ролей. Найбільшу популярність їй приніс фільм Федеріко Фелліні "8 1/2", де її партнером був Марчелло Мастроянні.Востаннє як акторка Міло з'явилася на екранах у серіалі "Жиголо випадково" 2023 року.

Крім того, з 60-их вона брала активну участь у різноманітних телешоу - була ведучою та гостею. Так тревел-шоу "Хороші дівчатка", в якому вона та ще дві леді елегантного віку подорожують та виконують різноманітні завдання, знімалось з 2022 по 2023 рік, і зараз транслюється по італійському телебаченню.

Померла Сандра Міло / instagram.com/sandramiloreal

Раніше помер актор і сатирик із "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт. Смерть талановитого артиста стала шоком для його близьких, які навіть не підозрювали про його проблеми зі здоров'ям.

Також у США наклав на себе руки зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.

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