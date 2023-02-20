Помер зірка серіалів циклу "Закон і порядок" Річард Белзер

Детектив Джон Манч відправився на спокій на 79-му році життя.

Помер Річард Белзер / imdb.com, pixabay.com

19 лютого помер американський актор, комік і письменник Річард Белзер. Смерть настала у Больє-сюр-Мер, Франція. Акторові було 78 років.

Смерть Белзера підтвердив виданню The Hollywood Reporter його близький друг, письменник Білл Шефт. Попередньою причиною смерті називають порушення дихання і кровообігу, проте чим саме вони викликані пресі не розкривають.

Втім, Шефт стверджує, що останні роки життя Белзер хворів. Також письменник назвав останні слова актора. "У нього було багато проблем зі здоров'ям, і його останні слова були: "Та ну його! (Fuck you, motherfucker - прим. редактора)", - розповідає Шефт.

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За свою кар'єру Річард Белзер зіграв 79 ролей у різних фільмах та серіалах. Однак його головною роллю був поліцейський детектив Джон Манч - в'їдливий, саркастичний, але надзвичайно обдарований. Манч був одним з найбільш довгоживучих персонажів американських серіалів, Белзер грав його з 1993 по 2016 роки в мінімум шести різних серіалах. Найбільш відомий Джон Манч завдяки кримінальному серіалу "Закон і порядок" та його відгалуженням.

Також Річард Белзер був письменником: він був гарячим шанувальником різних теорій змови навколо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, про які написав 5 книг. Крім того з-під пера Белзера вийшов детективний роман "Я не коп", в якому головний герой, дуже схожий на Джона Манча і самого актора, розслідує вбивство.

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" і "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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