Помер соліст Національної опери України Олександр Востряков

Хвороба забрала одного з найяскравіших представників української оперної школи.

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Помер Олександр Востряков / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/National.opera.of.Ukraine

Український оперний співак (тенор), викладач і Народний артист України Олександр Востряков помер у віці 79 років. Причиною смерті називають важку хворобу.

Про це повідомила прес-служба Національної опери України, в якій Олександр Андрійович служив 30 років (з 1983 по 2012). "Українське музичне мистецтво втратило великого співака, з ім’ям якого пов’язана одна з найяскравіших сторінок сучасного оперного мистецтва. Олександр Востряков досягнув мистецьких вершин, продовживши і збагативши традиції української оперної школи. Його бездоганне виконання партій вітчизняного і світового класичного репертуару позначалося талантом і натхненністю, психологізмом і артистизмом. Його прекрасний тенор зачаровував тисячі шанувальників опери впродовж майже півстоліття. ... Олександр Андрійович був життєлюбною і життєрадісною людиною. Таким він і залишиться назавжди в пам’яті всіх, хто чув його голос, бачив на сцені, знав у професійному й особистому житті, яке, на превеликий жаль, добігло кінця", - пишуть в Національній опері.

Там же Олександра Вострякова проводжатимуть в останню дорогу - прощання з легендарним співаком відбудеться у вівторок, 17 жовтня, об 11:00 у фойє театру.

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Олександр Востряков в сімдесяті роки був солістом ХНАТОБ імені М. В.Лисенка, пізніше - в Дніпровському академічному театрі опери та балету. З початку вісімдесятих служив солістом Національної опери.

Шанувальники таланту Востряков відзначають також його педагогічні здібності - з 1990 року Олександр Андрійович викладав в НМАУ ім. П. Чайковського сольний спів.

На рахунку тенора безліч ролей в українських та світових музичних постановках: Богун ("Богдан Хмельницький" К.Данькевича), Максим ("Золотий обруч" Б. Лятошинського), Герман, Андрій ("Пікова дама", "Мазепа" П. Чайковського), Володимир Ігорович ("Князь Ігор" О. Бородіна), Хозе ("Кармен" Ж. Бізе), Манріко, Герцог, Альфред, Ісмаель, Радамес, Рікардо ("Трубадур", "Ріголетто", "Травіата", "Набукко", "Аїда", "Бал-маскарад" Дж. Верді), Фауст (однойменна опера Ш. Гуно) та ін.

Раніше в бою на запорізькому напрямку загинув український музикант Андрій Чепіль. Талановитому артисту було всього 29 років. Він також брав участь у боях під Ізюмом та Куп'янськом.

Також стало відомо про смерть легендарного актора і виконавця ролі Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера Майкла Гембона. Йому було 82 роки.

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