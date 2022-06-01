Анатолій Анатоліч передбачив розпад Росії / Колаж

Український ведучий Анатолій Анатоліч (Анатолій Яцечко) помітив циклічність історії, яка лише підкреслила, що Росію чекає неминучий крах.

Так в 80-их роках минулого століття радянська влада "забороняла" деяких культурних діячів і артистів. У списку небажаних осіб числилися гурти ДДТ, Машина времени і Аквариум.

Лідери сучасної росії вважають себе прямими спадкоємцями "совка", і зараз, в 2022 році, за антивоєнну позицію, яку прирівнюють до зради Батьківщини, "заборонили" все тих же ДДТ, Машину времени та Аквариум.

У 1991 році Радянський Союз розпався, припинив своє існування, і Анатолій Анатоліч висловив надію, що рф незабаром спіткає та ж доля.

"СРСР, 1982 рік: заборонені гурти - Аквариум, ДДТ, Машина времени. Росія, 2022 рік: заборонені гурти - Аквариум, ДДТ, Машина времени. Результат в кінці 80-х ми пам'ятаємо. Знаємо, буде результат у 22 році", - написав ведучий на своїй сторінці в Facebook.

Анатолій Анатоліч передбачив розпад Росії / facebook.com/anatolij.anatolich

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Раніше російська ведуча та комік Тетяна Лазарєва висміяла пропагандистські шоу РФ, і розповіла, чому Адам і Єва були з Росії.

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