Українська співачка Луна повідомила про вагітність і показала круглий животик

Колишня дружина проросійського продюсера-втікача Бардаша чекає на другу дитину.

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Співачка Луна вагітна вдруге / колаж: Главред, фото: instagram.com/kri_luna

Українська співачка Луна (справжнє ім'я - Христина Герасимова) порадувала шанувальників новиною про те, що вона очікує другу дитину. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вона виклала фотографії з уже помітно кругленьким животиком. Про термін вагітності Луна не розповідає, стать дитини вона не дізнавалася, хоча її старший син переконаний, що буде братик.

У соціальних мережах вона вибачилася за те, що через вагітність дуже "тупила" - її мучив сильний токсикоз. Також співачка розповіла, що швидко набирає вагу, тому вирішила бути мамою на спорті.

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Луна раніше була одружена зі скандальним продюсером-путіністом Юрієм Бардашем. Вони розлучилися в 2018 році. Від цього союзу артистка виховує сина Георгія (2012 р. н.).

Батьком другої дитини співачки є її чоловік, музикант Олександр Волощук, з яким Герасимова перебуває у шлюбі з 2021 року.

Співачка Луна вагітна вдруге / instagram.com/kri_luna

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