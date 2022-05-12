"Україна - частина моєї Батьківщини. І Росія - мій дім": Розенбаум висловився про війну в Україні

Розенбаум висловився про війну в Україні / instagram.com/rozenbaum.ru

Російський поет і музикант Олександр Розенбаум розповів в інтерв'ю для шоу Емпатія Манучи своє бачення, своє ставлення до України у війні з рф.

Так артист кілька разів акцентував увагу на тому, що себе до сих пір вважає радянською людиною, і судить про Україну, як про братський народ, за старими мірками - не як про незалежну державу, а як про частину Союзу.

До того ж з Україною Олександра Яковича пов'язують дитячі спогади та кровні узи, що робить війну, розв'язану рф в Україні, його особистим болем.

"У мене на душі велика трагедія, тому що я все своє життя говорю про те, що я людина Радянського Союзу. І для мене Україна - це частина моєї Батьківщини. Вся батьківська генеалогія - вона з України. Все своє дитинство і половину підліткового віку я провів в Україні, у Вінницькій області. Тому для мене Україна - не іноземна держава. Тому для мене Україна - частина моєї Батьківщини. І росія - мій дім. Тому те, що відбувається сьогодні, для мене це колосальна людська трагедія.

Для мене будь-яка нещасна українська жінка з двома-трьома дітьми, що сидить в підвалі, - це моя сестра, або донька з моїми онуками. Це для мене не чужі люди. І те, що відбувається сьогодні, для мене це важка травма духовна",- каже Розенбаум.

Проте артист стверджує, що конфлікт між Росією і Україною, який переріс у повномасштабну війну в лютому 2022 року, почався навіть не в 2014 році, а в 1991 році з моменту підписання в Біловезькій пущі Угоди про скасування СРСР.

Розенбаум розуміє і приймає причини нападу рф на Україну. Та, за його словами, своє невдоволення чим-небудь він буде висловлювати у себе на батьківщині - в Росії. Але, очевидно, поки не висловлює, ретельно уникаючи в інтерв'ю слова "війна". Однак не забув артист згадати Україну в контексті неонацизму.

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Раніше російські артисти, Алла Пугачова і Максим Галкін, втекли від кремлівської пропаганди з Росії в Ізраїль, а тепер, за чутками, планують бігти і звідти.

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