У ведучої 1+1 Алли Мазур сталося горе

Причину смерті батька Мазур не назвала, однак, уточнила, що незадовго до цього батько пережив інсульт.

Алла Мазур з батьком / instagram.com/allamazurofficial

У сім'ї ведучої 1+1 Алли Мазур сталося горе. Не стало батька журналістки Григорія Францовича Мазур. Про це ведуча ТСН повідомила підписникам у соцмережах, показавши їхні спільні архівні знімки.

"Я завжди тобою пишалася. Знала, що у мене кращий в світі тато, і відчувала себе навіть долученою до якогось "ордену присвячених". Тому що знаєш, як круто було в 5 років заходити в твій кабінет практично без стуку, минаючи чергу-тому що там мій тато лікує зуби іншим? Вже пізніше я зрозуміла, що проходити чергу недобре, без стуку - в кабінет не можна. І взагалі мені пояснили, що відволікати тата під час роботи не треба. Але в 5 років - ще можна було зайти і запитати, коли ти збираєшся додому: ми жили неподалік. А головлікар, зустрічаючи тебе, маленьку, по дорозі, тисне руку і питає, як справи. Тому що у самого приблизно такого ж віку діти... Може, з тих пір у мене немає пієтету перед чинами?",- написала Алла в соцмережах.

Причину смерті батька Мазур не назвала, однак, уточнила, що незадовго до цього він пережив інсульт. У публікації журналістка подякувала йому за підтримку і за те, чому він встиг її навчити.

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"Ти навчив мене максималізму в роботі. Працював до останнього пацієнта в черзі, навіть поза робочим часом, переживав за кожного. І вдома я часто чула, як ти розповідав мамі про особливо складних випадках, і як ти все-таки врятував той зуб. А потім років через 30, коли я вже працювала на телебаченні, хтось із твоїх тодішніх пацієнтів передав велику подяку: Тому що той вилікуваний тобою зуб і далі справно служить господареві", - пише ведуча.

Алла Мазур народилася у родині стоматолога та дитячої медсестри, але не пішла по стопах батьків, а отримала диплом журналіста в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

З 1997 року Мазур 8 разів визнавали кращою телеведучою новин за версією премії "Телетріумф".

У листопаді 2019 року у телеведучої діагностували онкологію, яку вона поборола за 10 місяців.

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