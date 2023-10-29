У Валерія Меладзе відібрали бізнес в РФ - ЗМІ

Таким чином артиста нібито покарали за його відмову від підтримки пропагандистських наративів.

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Валерій Меладзе залишився без бізнесу в країні-агресорі / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Співак Валерій Меладзе намагається підтримувати мовчазний нейтралітет в питаннях, які стосуються війни в Україні. 24 лютого 2022 року він виступив з антивоєнною промовою, а напередодні Нового року-2023 року відповів на девіз "Слава Україні". За це радикально налаштована аудиторія країни-окупанта не злюбила артиста.

В Україні над Меладзе жартують через слабкість його переконань - війну він не схвалює, але намагається це сором'язливо прикривати, коли це невигідно.

Проте співак продовжує цілком успішно заробляти гроші на приватних вечірках. А ось податки в країні-агресорі він вже давно не платить.

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РосЗМІ стверджують, що Валерій з сім'єю з перших місяців повномасштабної війни в Україні не живе в рф, а тепер позбувся там останнього бізнесу. 20 років тому Меладзе заснував фірму, яка надавала послуги в сфері виконавського мистецтва.

Нещодавно податкова служба країни на болотах прикрила контору співака через тривалу відсутність фінансової активності.

Раніше колишня дружина Валерія Меладзе Ірина накинулася на ексВіаГру Альбіну Джанабаєву через його зради. Жінка переконана, що співачка забрала у неї чоловіка не з ніжних почуттів, а з користі.

Тим часом Альбіна Джанабаєва здивувала шанувальників бляклим виглядом без макіяжу. До цього завжди сяюча свіжістю та енергійністю співачка сильно змінилася.

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