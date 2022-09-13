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У сина Регіни Тодоренко виявили психологічний розлад

13 вересня 2022, 14:50

Старший син Тодоренко і Топалова Михайло неадекватно реагує на дотики. Дитяча примха виявилася серйозним симптомом.

Регіна Тодоренко з сином Михайлом
Регіна Тодоренко розповіла про психологічний розлад сина Михайла / instagram.com/reginatodorenko

Тревел-блогер, акторка і ведуча Регіна Тодоренко поскаржилася на дивну поведінку трирічного сина, яку спершу прийняла за перші дитячі спроби встановити особисті межі.

З хвилюючого її питання вона провела консультацію з дитячим психотерапевтом, який діагностував у Михайла психологічний розлад. Про це блогерка розповіла у своєму Telegram-каналі.

Перші симптоми, за словами Тодоренко, її старший син виявив кілька місяців тому, коли в сім'ї з'явилася ще одна дитина. Тоді Міша заявив, що не любить, коли його торкаються без дозволу.

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Це стало тривожним дзвіночком для батьків трирічного хлопчика. "У Майкла тактильна гіперчутливість. Такі дітки кидаються з крайності в крайність, то уникаючи дотиків, то навпаки демонструючи сильну потребу в міцних обіймах. Пару місяців тому малюк повідомив нам: "Я не люблю, коли мене торкаються без дозволу". Я зраділа, так як побачила в цьому відстоювання особистих кордонів. Однозначно так і є, але виявилося, що багато діток в певному віці переживають тактильну гіперчутливість - вони просто по-іншому відчувають, і їм неприємні раптові погладжування без попередження. Мабуть, все трохи гостріше і яскравіше", - розповідає Тодоренко.

Надмірну емоційність Міші вона також списала на його діагноз: тактильна гіперчутливість впливає не тільки на емоційний розвиток дитини, а й негативно діє на нервову систему, що може послужити причиною для надмірної збудливості.

Син Тодоренко Михайло
Син Тодоренко Михайло / instagram.com/reginatodorenko

Раніше Регіна Тодоренко поділилася першими враженнями, як проходили її пологи - біль від переймів вона полегшувала гіпнотичними афірмаціями і поїданням піци.

У пологах, які проходили вдома в надувному басейні, брав участь не тільки чоловік Тодоренко, але і її старший син Михайло, якому всього три роки.

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