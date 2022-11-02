У Шерон Стоун виявили пухлину - акторка очікує на операцію

Шерон Стоун діагностували операбельну пухлину / instagram.com/sharonstone

Американська акторка і модель, зірка Основного інстинкту, Шерон Стоун розповіла про жахливу лікарську помилку, яка могла коштувати їй життя. Спеціаліст, до якого звернулася знаменитість зі скаргою на нездужання, поставив їй невірний діагноз.

Виходячи з цього і лікування виявилося неправильним - біль лише посилювалася. Після призначення подвійної епідуральної анестезії Стоун відчула що щось йде не так, та звернулася до іншого фахівця.

Лікар діагностував у неї величезну фіброзну пухлину, яка вимагає негайного видалення. Цю історію сама акторка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Пані, не дайте запудрити вам мізки. Попросіть другу думку, це може врятувати вам життя. Мене не буде 4-6 тижнів, до повного одужання. Дякую за вашу турботу. Все буде в порядку", - пише голлівудська знаменитість.

Проблеми Шерон Стоун зі здоров'ям почалися ще в 2001 році. Тоді акторка пережила інсульт, крововилив у мозок і ще одну хірургічну операцію з видалення доброякісних пухлин.

Шерон Стоун / instagram.com/sharonstone

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