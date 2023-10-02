У Лариси Доліної народилася онука від її ексчоловіка - реакція путіністки

Пропагандистка поділилася своїми враженнями від новини, яка раптово обрушилася на їхню сім'ю.

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Іллі Спіцину приписують батьківство єдиної онуки Доліної / колаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Колишня одеситка, а нині - один з головних пропагандистських голосів країни-окупанта Лариса Доліна не упускає можливість попіаритися навіть на власній родині. Доньку Ангеліну і онуку Олександру співачка лицемірно називає своїми найдорожчими людьми, але тим не менше знову і знову повертається до скандалу, пов'язаного з появою Саші.

В соціальних мережах Доліна похвалилася своїм невдалим фото в компанії третього колишнього чоловіка Іллі Спіцина на титульній сторінці "жовтого" видання. Артистку нібито обурила стаття про її стосунки з колишнім обранцем, його вірність та роль в її родині.

Так журналісти стверджують, що Спіцин не був вірний Доліній коли вони перебували в шлюбі. Серед його можливих коханок називають і доньку співачки Ангеліну, яка завагітніла від нього, та народила пропагандистці онуку Сашу. Справжнє ім'я батька дівчинки Доліна приховує.

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Варто відзначити, що це - не перша спроба поширити плітку про непрості узи, які пов'язують сім'ю артистки. Про цей скандал вже всі давно забули, але Доліна - ні. Вона продовжує коментувати чутки, які їй нібито байдужі, щоб зайвий раз з'явитися в новинній стрічці.

"Вкотре я говорю, пишу, розповідаю про це. Моя онука народжена від чудового хлопця, якого я знаю дуже добре і пишаюся тим, що саме він став Сашиним батьком. Я не можу з певних причин озвучувати його ім'я, так склалося. Але Ілля Спіцин ніякого відношення до народження моєї онуки не має", - неправдоподібно зображує праведний гнів артистка.

До слова Доліна та Спіцин були одружені з 1998 по 2016 рік, а Олександра народилася в 2011 році.

Іллі Спіцину приписують батьківство єдиної онуки Доліної / t.me/dolinaofficial

Раніше стало відомо, що російський актор і колишній коханець онкохворої Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов зніме в окупованому Криму пропагандистське кіно, щоб "навчити молодь патріотизму".

Також новою заявою зганьбилася Ані Лорак, яка більше не приховує, що підтримує країну-агресора - співачка повідомила, що кошти від концерту підуть на допомогу російським окупантам.

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