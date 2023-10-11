У Брітні Спірс проблеми з законом - співачку викликали до суду

Виконавиця "Oops!... I did it Again" повернулася до старих звичок.

https://glavred.net/stars/u-britni-spirs-problemy-s-zakonom-pevicu-vyzvali-v-sud-10507558.html Посилання скопійоване

Брітні Спірс покарали за водіння без прав і страховки / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Поп-ікона Брітні Спірс продовжує щедро забезпечувати пресу скандальними інфоприводами. Останнє "досягнення" співачки - майбутній суд і великий штраф за порушення правил дорожнього руху.

До листопада 2021 року, поки над нею було встановлено опікунство її батька, Брітні було заборонено самостійно водити автомобіль протягом 13 років. Сьогодні вона із задоволенням сідає за кермо, правда, і на дорозі Спірс поводиться в своєму репертуарі.

Як повідомляє видання Daily Mail, Брітні Спірс була зупинена дорожнім патрулем за водіння без водійського посвідчення і страховки. Їй виписали штраф у розмірі 1140 доларів, і видали припис - з'явитися до суду 24 Жовтня. Примітно, що день суду збігається з днем виходу мемуарів Брітні Спірс під назвою "Жінка в мені".

відео дня

У Брит і проблем з водінням своя довга, багата на події історія. У березні 2022 року, всього через кілька місяців після того, як над нею зняли опіку, Спірс оштрафували за перевищення швидкості.

У 2006 році співачка сіла за кермо з сином Шоном Престоном на руках, якому на той момент було всього 5 місяців. У 2007 році вона наїхала на ногу папараці, пізніше камери фіксували проїзд співачки на червоне світло, повороти в недозволеному місці і розмови по телефону за кермом.

Також, до того як Кевін Федерлайн позбавив Брітні Спірс права опіки над їхніми двома дітьми, він отримав судове розпорядження, яке забороняло артистці возити синів на машині, якщо вона за кермом.

Раніше молодий баскетболіст вперше заговорив про роман з Шакірою. Гравець "Майамі Хіт" Джиммі Батлер не зміг приховати своє захоплення пристрасною колумбійкою.

Також Дружина Брюса Вілліса розповіла, чи розуміє той, що невиліковно хворий. Емма Хемінг зізналася, з якими почуттями їй довелося впоратися, коли вона дізналася про лобно-скроневу деменцію чоловіка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.