У американського співака виявили пухлину мозку

Американський популярний співак Майкл Болтон бореться з пухлиною головного мозку.

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Майкл Болтон повідомив про серйозне захворювання / Колаж Главред, фото Facebook / Michael Bolton

Американський популярний співак Майкл Болтон боротися з пухлиною головного мозку.

Легендарний 70-річний співак у п'ятницю у своєму дописі в Facebook розповів, що "2023 рік приніс йому дуже несподівані випробування".

"Напередодні свят з'ясувалося, що у мене пухлина головного мозку, яка зажадала негайної операції", — написав він. "Завдяки моїй неймовірній медичній команді операція пройшла успішно".

Болтон, який зараз одужує вдома разом зі своєю сім'єю, повідомив шанувальникам, що наступні пару місяців він присвятить "своєму одужанню", а це означає, що йому "доведеться зробити тимчасову перерву в гастролях".

У пості - звернення артиста до шанувальників:

"Мені завжди найважче розчаровувати своїх шанувальників або відкладати концерт, але не сумнівайтеся, я старанно працюю, щоб прискорити своє одужання і скоріше повернутися до виступів", — написав він.

"Знайте, що я зберігаю ваші позитивні повідомлення в своєму серці, і я буду повідомляти вам більше новин, як тільки зможу", - закінчив він пост, підписавши: "завжди з великою любов'ю, МБ".

Болтон, який також поділився цим повідомленням в Instagram, відразу ж отримав підтримку в розділі коментарів, фанати побажали йому якнайшвидшого одужання.

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