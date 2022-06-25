Патріарх Кирило впав під час освячення храму – його не встигли піймати

Він не дозволяє торкатися до себе через коронавірсні обмеження, тому поруч не було нікого, хто б його підтримував.
Російський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) епічно впав під час освячення храму у Новоросійську. Він послизнувся на мармуровій підлозі, а оточуючі не встигли його піймати.
Потім до нього підбігли інші священники та охорона, які допомогли піднятися. Кадри падіння потрапили в ефір російського телеканалу.
Це сталося під час богослужіння у храмі благовірних князя Петра і княгині Февронії Муромських.
Цікаво, що телеканал "Союз", у кадр якого потрапило падіння російського патріарха, незадовго після цього видалив запис богослужіння.
Після інциденту протодіакон Андрій Кураєв заявив, мовляв, в усьому винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися до себе. Падіння патріарха Кирила він назвав "неприємним казусом".
"Після закінчення освячення храму при сході з кафедри впав патріарх Кирило, послизнувшись на дорогій мармуровій підлозі. Не встигли ні співробітники охорони, ні служба протоколу, ні єпископи, що стоять поруч", – зазначив Кураєв.
За його словами, патріарх під час падіння забився спиною об ребро кафедри.
"Літургія продовжилася. Митрополит Григорій та місцевий єпископ Феогност винувато дивляться спідлоба на патріарха і чекають на реакцію. Але винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах", – каже Кураєв.
Раніше повідомлялося, що глава РПЦ патріарх Кирило у кращих путінських традиціях засвітився на фото за переговорним столом неймовірних розмірів. Він прийняв за довгим столом заступника голови Синодального відділу по взаємодії зі збройними силами і правоохоронними органами ієрея Олега Овчарова.
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