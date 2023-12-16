Турецький "Майстер Шеф" назвав борщ "російським супом"

Турецька версія програми "Майстер шеф", яка виходить на одному з турецьких телеканалів, в рамках одного із завдань назвала український Борщ "російським супом".
Ведучий озвучив завдання для учасників, які повинні були приготувати "російський суп - борщ".
Фрагмент програми можна подивитися в Instagram проект:
Уривок програми викликав величезний резонанс серед українських ком'юніті, які проживають в Туреччині. Українці буквально завалили епізод коментарями про те, що Борщ - це українська страва і не має нічого спільного з терористом - Росією.
До слова, турецький "Майстер Шеф" вже не в перший раз ставить завдання приготувати "російські" страви. Нещодавно там було завдання приготувати "найпростіший Російський весільний торт". Мався на увазі Наполеон.
Крім того, турецька версія дещо відрізняється від українського шоу. Зокрема, турецький "Майстер шеф" сильно сфокусований на традиційних стравах і рецептах, в той час, як український формат знайомив і глядачів, і учасників програми з багатьма кухнями світу.
Нагадаємо, раніше знаменитого шеф-кухаря Ектора Хіменез-Браво несподівано вирішили поховати недоброзичливці.
Нагадаємо, раніше Ектор Хіменез Браво, який славиться своєю проукраїнською позицією і навіть вже заговорив українською мовою, в День Святого Валентина несподівано похвалився своєю дівчиною.
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