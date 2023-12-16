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Турецький "Майстер Шеф" назвав борщ "російським супом"

Олена Кюпелі
16 грудня 2023, 08:35
Турецьке розважальне шоу назвало традиційну українську страву - "російською".
У Туреччині назвали Борщ -
У Туреччині назвали Борщ - "російським супом" / Колаж Главред, фото Instagram / masterchefturkiye

Турецька версія програми "Майстер шеф", яка виходить на одному з турецьких телеканалів, в рамках одного із завдань назвала український Борщ "російським супом".

Ведучий озвучив завдання для учасників, які повинні були приготувати "російський суп - борщ".

Фрагмент програми можна подивитися в Instagram проект:

відео дня

Допис, розширений MasterChef Türkiye (@masterchefturkiye) Уривок програми викликав величезний резонанс серед українських ком'юніті, які проживають в Туреччині. Українці буквально завалили епізод коментарями про те, що Борщ - це українська страва і не має нічого спільного з терористом - Росією.

Уривок програми викликав величезний резонанс серед українських ком'юніті, які проживають в Туреччині. Українці буквально завалили епізод коментарями про те, що Борщ - це українська страва і не має нічого спільного з терористом - Росією.

Українці поскаржилися на турецький Майстер Шеф
Українці поскаржилися на турецький Майстер Шеф / скріншот Instagram

До слова, турецький "Майстер Шеф" вже не в перший раз ставить завдання приготувати "російські" страви. Нещодавно там було завдання приготувати "найпростіший Російський весільний торт". Мався на увазі Наполеон.

Крім того, турецька версія дещо відрізняється від українського шоу. Зокрема, турецький "Майстер шеф" сильно сфокусований на традиційних стравах і рецептах, в той час, як український формат знайомив і глядачів, і учасників програми з багатьма кухнями світу.

Нагадаємо, раніше знаменитого шеф-кухаря Ектора Хіменез-Браво несподівано вирішили поховати недоброзичливці.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменез Браво, який славиться своєю проукраїнською позицією і навіть вже заговорив українською мовою, в День Святого Валентина несподівано похвалився своєю дівчиною.

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Майстер Шеф новини шоу бізнесу
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