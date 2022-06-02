Трансгендерний актор Елліот Пейдж вперше показав нове чоловіче тіло на обкладинці модного глянцю

Елліот Пейдж знявся для обкладинки Esquire / instagram.com/elliotpage

Трансгендерний чоловік і канадський актор Елліот Пейдж поділився зі своїми шанувальниками маленьким досягненням - він вперше прикрасив собою обкладинку модного американського глянцю Esquire, як чоловік.

Фотосесія вийшла стильною, лаконічною і вельми маскулінною. Дла Пейджа вибрали кілька різнопланових образів - від брючних костюмів і накрохмалених сорочок, до простої білої майки та джинс.

Зйомка виконана в чорно-білих тонах. Актор вільно демонструє тіло, в якому йому тепер, очевидно, дуже комфортно.

У 2020 році акторка Еллен Пейдж зробила камінг-аут, як трансгендерний чоловік, пройшла операцію зі зміни статі і стала називати себе Елліот.

Примітно, що з переходом в нове тіло, Елліот Пейдж не втратив популярність серед глядачів, і не став менш затребуваним актором у продюсерів. Наприклад, в серіалі Академія Амбрелла, на час зйомок в якому припало перетворення артиста, персонаж Пейджа також здійснює камінг-аут, як чоловік.

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