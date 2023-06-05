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Трансгендерний актор Елліот Пейдж розкрив деталі роману з відомою акторкою

Анна Підгорна
5 червня 2023, 17:48 оновлено 5 червня, 17:48
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До зміни статі, будучи Еллен, він мимоволі став частиною любовного трикутника.
Елліот Пейдж
Елліот Пейдж розповів про роман з Кейт Марою / колаж: Главред, фото: instagram.com/elliotpage

Канадський трансгендерний актор Елліот Пейдж готує для своїх шанувальників чимало сюрпризів у майбутній книзі мемуарів "Pageboy", в якій він описав своє життя до камінг-ауту, а також нову реальність, яка йому відкрилася після зміни статі.

Особливу увагу артист приділив особистим стосункам, повідомляє видання People. Раніше було відомо, що з 2018 року (коли Пейдж був ще Еллен) по 2021 рік він перебував у шлюбі з танцівницею Еммою Портнер.

Про інші свої романи він розповів у мемуарах. Так актор зізнався, що був закоханий в американську акторку Кейт Мару, і вона відповіла йому взаємністю. Це сталося в 2014 році - Пейдж вже зробив камінг-аут, але ще не замислювався про зміну статі.

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"Першою людиною, в яку я закохався після того, як моє серце було розбите, була Кейт Мара", - розповідає він у книзі. Пікантності його відносинам з Марою надавав і той факт, що на момент їх відносин Кей зустрічалася з актором Максом Мінгеллою, який знав про її роман з Еллен. Більш того партнер підтримував Кейт в її дослідженнях власної сексуальності з Пейдж.

Примітно, що Еллен і Кейт пізніше навіть грали закоханих - в 2017 році у фільмі "Мої дні з Мерсі".

Еллен Пейдж та Кейт Мара
Еллен Пейдж і Кейт Мара в 2017 році грали закоханих на екрані / imdb.com

Раніше стало відомо, що зірка фільмів "Суперперці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Уолл-стріт" Джона Хілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність в найсуворішому секреті.

Також на зраді попався чоловік відомої актриси Наталі Портман - чоловіка застукали за поцілунками з молодою жінкою, яка молодша за голлівудську зірку на 16 років.

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