Ілон Маск звинувачений у розлученні співзасновника Google: мільярдер закрутив роман з дружиною друга

Ілон Маск звинувачений в розлученні Сергій Бріна і Ніколь Шенехен / instagram.com/nationalpost, instagram.com/elon.ai

Бізнесмен і мільярдер, засновник компаній SpaceX, PayPal, Tesla 51-річний Ілон Маск був звинувачений виданням Wall Street Journal у тому, що став причиною розлучення одного із засновників Google Сергія Бріна і його обраниці Ніколь Шенехен.

Брін подав на розлучення, і причиною свого рішення він вказав "непримиренні розбіжності". Однак таблоїд стверджує, що каталізатором сварки між подружжям став короткий роман Ніколь з Ілоном восени 2021 року.

На той момент подружжя вже не було разом, як пара, проте продовжувало жити під одним дахом. Через зраду благовірної сильно зіпсувалися відносини між Маском і Бріном, які раніше були хорошими друзями.

Джерело Wall Street Journal стверджує, що Ілон навіть благав Сергія про прощення на одній з вечірок на початку 2022 року.

Сам же Маск на своїй сторінці в Twitter випустив спростування - мовляв таблоїд вже не раз його дискредитує, відношення до розлучення Бріна і Шенехен він не має, а на особисте життя у нього зараз і зовсім немає вільного часу.

"Це повна маячня. Ми з Сергієм друзі і минулої ночі були разом на вечірці! Я бачив Ніколь всього два рази за три роки, обидва рази в компанії великої кількості людей. Нічого романтичного. У мене і сексу-то не було вже дуже давно!" - заявив засновник Tesla.

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Раніше 51-річного Ілона Маска висміяли за погану фізичну форму і білосніжну шкіру, через яку його порівняли з морською свинею - мільярдер в невтішному вигляді потрапив в об'єктиви папараці.

Також стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Ерол перебував у романтичних стосунках зі своєю пасербицею, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.

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