Трагедія в Броварах: Святослав Вакарчук назвав загибель Дениса Монастирського особистою втратою

Лідер Океану Ельзи висловлює співчуття сім'ям загиблих в результаті аварії вертольоту.

Святослав Вакарчук висловлює співчуття загиблим в результаті аварії вертольота в Броварах / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вранці 18 січня у Броварах розбився вертоліт поруч з будівлею діючого дитячого садка. Всі, хто перебував на борту літального засобу, в тому числі і міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович, загинули. Також відомо про смерть трьох дітей.

На трагедію вже відреагував український музикант, лідер гурту Океан Ельзи та громадський діяч Святослав Вакарчук. На своїй сторінці в Instagram він опублікував слова співчуття близьким та сім'ям загиблих.

Артист підкреслив, що його серце розриває від думок про смерть маленьких дітей. Також загибель Монастирського та Єніна стала для нього особистою втратою - вони тісно співпрацювали під час повномасштабної війни.

"Співчуття рідним і близьким діток і дорослих, які сьогодні загинули в Броварах. Яка жахлива трагедія!Особливо страшно усвідомлювати смерть маленьких дітей…

Для мене ця трагедія є і особистою. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали, разом наближаючи Перемогу.Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже важка втрата.Вічна пам’ять усім загиблим!" - пише Вакарчук.

Падіння вертольота з керівництвом МВС у Броварах

У середу, 18 січня, в Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав вертоліт. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. В результаті його падіння спалахнула пожежа на великій території.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії вертольота у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

В цілому, згідно з даними ДСНС України, станом на 11:00 відомо про 15 загиблих, у тому числі трьох дітей. З них 9 осіб перебували на борту вертольота. Травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), їх забрали до лікарні.

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