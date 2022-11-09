Тіна Кароль наїхала на Меладзе за продажність після концертів в РФ: 'Не вірю жодному хто 'кається'

Валерій Меладзе виступив на розпусній вечірці у відомої російської блогерки.
Валерій Меладзе був одним з перших артистів, хто засудив війну в Україні в перші дні повномасштабного вторгнення. За це він навіть викреслений з офіційних списків топових російських артистів.
Проте він продовжує, і цілком успішно, виступати на приватних вечірках в РФ, що ставить під сумнів його переконання. Його нещодавна витівка, коли Меладзе був застуканий в якості подарунка для скандальної російської блогерки, привела в лють Тіну Кароль.
Українська співачка не змогла пройти повз такої кричущої безпринципності і продажності, і на своїй сторінці в Instagram висловила все, що думає з цього приводу.
Зокрема Кароль зазначила, що приклад Меладзе лише затвердив її в переконанні, що "розкаяним" артистам вірити не можна.
"П - послідовність, принциповість, порода, порядність, поребрик. Тому я не вірю жодному, хто "кається", - пише співачка. Свою гнівну тираду вона доповнила хештегом "баблорубка".
Раніше легендарний український режисер кліпів і продюсер Алан Бадоєв жорстко відреагував на кліп російських артистів-путіністів, який ті випустили до горезвісного "Дня народної єдності" в країні-агресорі, Росії.
Катя Осадча в свою чергу поділилася роздумами про те, як війна змінює українців - як точно помітила ведуча,"ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі".
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